Δεν ξεμένουμε από φρέσκα παραδείγματα. Κάθε φορά σαν πρώτη φορά κι όσο κι αν είναι κουραστικό να αναλώνονται οι γυναίκες σε μια επιχειρηματολογία επί του αυτονόητου, θα συνεχίσουν να το κάνουν. Για όσο ο δημόσιος θηλασμός αποτελεί ταμπού.

Για όσο υπάρχουν επικριτικά βλέμματα και άστοχα σχόλια που έχουν στον πυρήνα τους την αντικειμενοποίηση του γυναικείου σώματος. Δημόσιος θηλασμός, μια φυσιολογική διαδικασία στη ζωή κάθε μητέρας. Αυτή είναι η μοναδική αλήθεια, όσο κι αν (ακόμα) ενοχλεί ή ξενίζει.

Κάθε γυναίκα γνωρίζει το σώμα της και ξέρει τι είναι καλύτερο για την ίδια και το παιδί της. Είναι πολλές που θα νιώσουν άβολα να θηλάσουν σε κάποιον εξωτερικό χώρο γιατί θα πρέπει να «συγκρουστούν» με το παγιωμένο στερεότυπο. Και είναι κι εκείνες που με αυτοπεποίθηση θα αποκαλύψουν το στήθος τους, όπου κι αν είναι, για να προσφέρουν τροφή στο μωρό τους.

Φυσικά και δεν υπάρχει κανόνας. Η κάθε μητέρα είναι ξεχωριστή και ελεύθερη να κάνει ό,τι θέλει. Ή μάλλον θα έπρεπε να είναι ελεύθερη χωρίς να χρειάζεται να υπερασπιστεί την όποια επιλογή της.

Το γυναικείο στήθος δεν μπορεί να θεωρείται αποκλειστικά και μόνο σεξουαλικό όργανο κι άρα όσες το αφήνουν να φανεί δημόσια κατά τη διάρκεια του θηλασμού «θα πρέπει να ντρέπονται που προκαλούν».

Οι δημόσιες τοποθετήσεις, γνωστών γυναικών, βοηθούν ως προς την εξοικείωση με το θέμα και το θέαμα. Γυναίκες προερχόμενες από διαφορετικές χώρες αλλά και διαφορετικούς επαγγελματικούς χώρους, έχουν έρθει αντιμέτωπες με κάθε λογής αρνητικά σχόλια κι έχουν απαντήσει καταλλήλως.

Η Ράμερ Γουίλις, κόρη της Ντέμι Μουρ και του Μπρους Γούλις, ανεβάζει πολύ συχνά στους λογαριασμούς της στα κοινωνικά δίκτυα φωτογραφίες στις οποίες θηλάζει το μωρό της.

Πολλά τα likes, πολλά και τα σχόλια που δείχνουν την ενόχληση όσων θεωρούν προκλητικό ή ακόμα και ασεβές το να θηλάζει και να το επιδεικνύει κατ’ αυτόν τον τρόπο.

View this post on Instagram

View this post on Instagram

Η Ράμερ Γούιλις μίλησε για τον θηλασμό σε συνέντευξή της στο People. Υπερασπίστηκε τον εαυτό της, τις επιλογές της, αλλά και όλες τις γυναίκες που επιλέγουν να θηλάσουν δημόσια.

«Δεν πίστευα ότι ήταν τόσο μεγάλο πρόβλημα το ότι μεγάλωσα σε ένα «γυμνό» σπίτι. Ξέρετε τι εννοώ; Δεν μεγάλωσα σε ένα σπίτι, όπου ντρεπόμασταν να είμαστε γυμνοί. Δεν πίστευα ότι δημοσιεύω πολλά πράγματα. Ακόμα και για μένα δεν ήταν υπερβολικό. Ενώ ξέρω, ότι μπορώ να γίνω λίγο «σκανδαλώδης».

Σκέφτηκα αλήθεια; Πώς θα σας φαινόταν αν σας έλεγα να κλειδωθείτε σε έναν μικρό θάλαμο στο αεροδρόμιο, όταν θέλετε να φάτε; Ταΐζω το παιδί μου. Δεν είναι σεξουαλικό, εκτός αν το βλέπεις εσύ έτσι», τόνισε η Ράμερ Γουίλις.

View this post on Instagram

2018 και τον γύρο του κόσμου κάνει ένα βίντεο που δείχνει την τότε καναδή υπουργό, Καρίνα Γκουλντ, να θηλάζει το νεογέννητο μωρό της στη Βουλή κατά τη διάρκεια της συζήτησης για τη νομιμοποίηση της μαριχουάνας για ψυχαγωγική χρήση.

Τα σχόλια ποικίλα. Για άλλους ήταν μια φυσιολογική στιγμή και για άλλους μια κίνηση ανάρμοστη ειδικά για το περιβάλλον της Βουλής.

No shame in breastfeeding! Baby’s gotta eat & I had votes. Clearly still work to do… Glad @HoCSpeaker & parl colleagues supportive! 🙂 https://t.co/5kQmWuP8Z3

— Karina Gould (@karinagould) June 20, 2018