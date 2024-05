Σύμφωνα με σλοβακικά ΜΜΕ, δράστης της επίθεσης κατά του πρωθυπουργού της χώρας, Ρόμπερτ Φίτσο, φέρεται να είναι ένας διάσημος συγγραφέας και μέλος της αντιπολίτευσης, ο Γιουράι Τσιντούλα. Πρόκειται για γνωστό λογοτέχνη της Σλοβακίας ο οποίος μεταξύ άλλων έχει γράψει τρεις ποιητικές συλλογές.

Αξίζει να αναφέρουμε ότι ο φερόμενος ως δράστης είναι ένας από τους ιδρυτές της λογοτεχνικής λέσχης DUHA. Μάλιστα, μέχρι το 2016 ήταν πρόεδρός της, ενώ από το 2015 είναι μέλος της Εταιρείας Σλοβάκων συγγραφέων. Σύμφωνα με πληροφορίες, το 2016 εργαζόταν ως οδηγός σε εμπορικό κέντρο στο Λέβιτσε, τον τόπο καταγωγής του.

Το τοπικό site Aktuality.sk μίλησε με τον γιο του 71χρονου ο οποίος δήλωσε σοκαρισμένος για την πράξη του πατέρα του. «Δεν έχω απολύτως καμία ιδέα τι σκοπό είχε ο πατέρας μου, τι σχεδίαζε και γιατί συνέβη όλο αυτό», δήλωσε.

Σε ερώτηση που του έγινε για το εάν ο πατέρας του είχε αρνητικά συναισθήματα για τον Φίτσο ανέφερε: «Θα σας πω αυτό – δεν τον ψήφισε. Αυτό είναι το μόνο που μπορώ να πω». Στη συνέχεια σε ερώτηση για το εάν ήταν ψυχιατρικός ασθενής ανέφερε: «Ίσως βραχυκύκλωσε, δεν το ξέρω. Είναι δυναμικός, αλλά δεν είχε επισκεφτεί ψυχίατρο ή κάτι τέτοιο».

Την ίδια ώρα ένα νέο βίντεο δείχνει τη στιγμή της επίθεσης κατά του πρωθυπουργού της Σλοβακίας. Σε αυτό φαίνεται καθαρά ο δράστης ο οποίος πυροβολεί προς το μέρος του Φίτσο την ώρα που οι άνδρες ασφαλείας του ορμούν κατά πάνω του.

Footage showing the moment of attack on Slovakia Prime Minister Robert Fico today. pic.twitter.com/UPGhI7t6wR

