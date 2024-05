Σοβαρή είναι η κατάσταση της υγείας του Ρόμπερτ Φίτσο μετά την απόπειρα δολοφονίας του. Σε ανάρτηση που έγινε στον επίσημο λογαριασμό του στο Facebook τονίζεται ότι λόγω της άμεσης ανάγκης για χειρουργική επέμβαση προτιμήθηκε να μεταφερθεί σε νοσοκομείο στην Μπάνσκα Μπίστριτσα και όχι στην Μπρατισλάβα.

Ο πρωθυπουργός της Σλοβακίας θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση με την κατάσταση της υγείας του να είναι κρίσιμη. Χαρακτηριστικά είναι τα όσα μεταδίδει η Telegraph.

«Έχει τραυματιστεί στην κοιλιακή χώρα και το χέρι. Αυτή τη στιγμή φαίνεται να είναι εκτός κινδύνου αλλά η κατάστασή του είναι σοβαρή. Θα τον υποβάλουν σε χειρουργική επέμβαση» ανέφερε χαρακτηριστικά ανώνυμη πηγή στην Telegraph.

Όσο περνά η ώρα γίνονται περισσότερες λεπτομέρειες γνωστές σχετικά με το τι ακριβώς συνέβη. Ο πρωθυπουργός της Σλοβακίας βρισκόταν στην Χαντλόβα, μια πόλη που απέχει 150 χιλιόμετρα από την Μπρατισλάβα, για το συμβούλιο της κυβέρνησης.

Μετά την ολοκλήρωση ο κ. Φίτσερ θέλησε να χαιρετήσει το συγκεντρωμένο πλήθος. Τότε ο δράστης φέρεται να φώναξε στον πρωθυπουργό της Σλοβακίας «Ρόμπο, έλα εδώ» και μόλις εκείνος πλησίασε τον πυροβόλησε.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες υπήρξαν τέσσερις πυροβολισμοί και η μία σφαίρα τον βρήκε στην κοιλιακή χώρα και μία άλλη στο χέρι. Αμέσως οι άνδρες της προσωπικής του ασφάλειας τον μετέφεραν στο αυτοκίνητο και από εκεί στο ελικόπτερο που τελικά τον μετέφερε σε νοσοκομείο της Μπάνσκα Μπίστριτσα.

Σοκαρισμένος από την απόπειρα δολοφονίας του Ρόμπερτ Φίτσο δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σε ανάρτησή του ο πρωθυπουργός επεσήμανε ότι «τέτοιες πράξεις βίας δεν έχουν θέση στις κοινωνίες μας» και παράλληλα του ευχήθηκε ταχεία ανάρρωση.

Αναλυτικά όσα αναφέρει στην ανάρτησή του: «Είμαι συγκλονισμένος από την αποτρόπαια επίθεση εναντίον του πρωθυπουργού της Σλοβακίας Ρόμπερτ Φίτσο. Τέτοιες πράξεις βίας δεν έχουν θέση στις κοινωνίες μας. Του εύχομαι ταχεία ανάρρωση».

Shocked by the heinous attack against the Prime Minister of Slovakia Robert Fico. Such acts of violence have no place in our societies. I wish him a speedy recovery.

Σε ανάλογο μήκος κύματος και η ανάρτηση που έκανε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Η πρόεδρος της Κομισιόν με ανάρτησή της καταδίκασε την επίθεση στον Ρόμπερτ Φίτσο. Μάλιστα επεσήμανε ότι «τέτοιες πράξεις βίας δεν έχουν θέση στην κοινωνία μας και υπονομεύουν τη δημοκρατία».

Αναλυτικά η ανάρτησή της: «Καταδικάζω έντονα την άθλια επίθεση εναντίον του πρωθυπουργού Ρόμπερτ Φίτσο. Τέτοιες πράξεις βίας δεν έχουν θέση στην κοινωνία μας και υπονομεύουν τη δημοκρατία, το πολυτιμότερο κοινό μας αγαθό. Οι σκέψεις μου είναι με τον πρωθυπουργό Φίτσο και την οικογένειά του».

I strongly condemn the vile attack on Prime Minister Robert Fico.

Such acts of violence have no place in our society and undermine democracy, our most precious common good.

My thoughts are with PM Fico and his family.

