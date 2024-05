Σε νοσοκομείο της Μπάνσκα Μπίστριτσα και όχι στην Μπρατισλάβα μεταφέρθηκε ο πρωθυπουργός της Σλοβακίας, Ρόμπερτ Φίτσο, μετά την απόπειρα δολοφονίας του. Ο τηλεοπτικός φακός κατέγραψε την άφιξή του με ελικόπτερο στο νοσοκομείο.

Όπως θα δείτε και στα πλάνα που ακολουθούν οι νοσοκόμοι φρόντισαν να τον καλύψουν με σεντόνια και το σακάκι του ώστε να μην υπάρχει κάποιο πλάνο που να δείχνει ακριβώς την κατάστασή του.

‼️ Robert #Fico was taken to hospital in Banská Bystrica after an assassination attempt pic.twitter.com/4XzmbU8wAJ

