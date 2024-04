Ο Στέφανος Τσιτσιπάς επέστρεψε και το έκανε με εμφατικό τρόπο. Το απόγευμα της Κυριακής κατέκτησε το Monte Carlo Masters για τρίτη φορά τα τελευταία τέσσερα χρόνια. Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας έφτασε τους έντεκα τίτλους στην καριέρα του, ωστόσο αυτός ήταν ένας από τους σημαντικότερους.

Ο Τσιτσιπάς ήταν κυριαρχικός σε όλους τους αγώνες, επέβαλλε τους δικούς του «νόμους» στο κορτ ανεξάρτητα από τον αντίπαλο και το κυριότερο είναι πως διατηρούσε τη συγκέντρωση και την ψυχραιμία του ανεξάρτητα από την έκβαση του παιχνιδιού.

Φαινόταν σε όλα τα παιχνίδια ότι ο Τσιτσιπάς έψαχνε τρόπο να επιστρέψει στις καλές εμφανίσεις. Είχε ανάγκη να πιστέψει ξανά στον εαυτό του. Στο τένις του. Κυνήγησε κάθε μπάλα, έβγαλε ορισμένους τρομερούς πόντους και τελικά δικαιώθηκε.

Όπως συμβαίνει πάντα οι αντίπαλοί του σημάδεψαν το backhand του, το έκαναν σε σημείο προκλητικό. Υπήρχαν περιπτώσεις που του έδιναν ολόκληρη την ευθεία ποντάροντας στο λάθος του και εκείνος τους έκανε να μετανιώσουν για αυτό.



Δίχως υπερβολή ο Στέφανος Τσιτσιπάς έχει μετατρέψει το τουρνουά του Μόντε Κάρλο σε προσωπική του υπόθεση. Οι τρεις τίτλοι σε τέσσερα χρόνια και ταυτόχρονα τα ρεκόρ που συνοδεύουν αυτό το κατόρθωμα επιβεβαιώνουν του λόγου το αληθές.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έχει το τρίτο καλύτερο ρεκόρ νικών στο συγκεκριμένο τουρνουά. Παράλληλα, έγινε ο πρώτος μετά τον Νόβακ Τζόκοβιτς το 2015 που νίκησε τρεις αθλητές Τοπ-10 για να φτάσει στην κατάκτηση του τροπαίου.

Επιπρόσθετα, έγινε ο τρίτος παίκτης που κατακτά τουλάχιστον τρεις τίτλους σε διάστημα τεσσάρων ετών στο Μόντε Κάρλο μετά τους Μπγορν Μποργκ και Ραφαέλ Ναδάλ. Τέλος έγινε μόλις ο τρίτος που κάνει το 3/3 σε τελικούς στο συγκεκριμένο τουρνουά μετά του Ίλιε Ναστάσε και Ραφαέλ Ναδάλ.

