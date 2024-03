Με 49 ταινίες στο ενεργητικό της, ένα βραβείο Σεζάρ και μία υποψηφιότητα για Όσκαρ, δύσκολο να πιστέψει κανείς ότι η Κρίστεν Στιούαρτ είναι μόνο 34 ετών. Τα νούμερα δεν βγαίνουν. Ή μάλλον βγαίνουν μόνο όταν σκεφτεί κανείς ότι υποδύθηκε τον πρώτο μεγάλο της ρόλο στο πλευρό της Τζόντι Φόστερ στην ηλικία των έντεκα.

Η Στιούαρτ κατάφερε να επιβιώσει και μετά τη νεανική επιτυχία στο Χόλιγουντ και να χαράξει το δικό της δρόμο μέσα από σπουδαίους ρόλους σε ανεξάρτητες ταινίες. Για χρόνια, όμως, της είχε κολλήσει η ρετσινιά της αγενούς, αγέλαστης και βαρετής ηθοποιού. Ο κόσμος λάτρευε το «Twilight» αλλά μισούσε τη Στιούαρτ.

Ναι, η Κρίστεν Στιούαρτ, πολύ πριν βρεθεί σε ένα κινηματογραφικό ερωτικό τρίγωνο με ένα βρικόλακα και έναν λυκάνθρωπο, είχε ήδη μια πολύ σταθερά ανοδική πορεία στον κινηματογράφο. Όμως, παρόλο που τα πρώτα αυτά χρόνια ήταν αρκετά δραστήρια, μέχρι να αναλάβει τον πρωταγωνιστικό ρόλο της Μπέλα στο franchise του «Twilight» δεν είχε γνωρίσει τι πάει να πει στ’ αλήθεια χολιγουντιανή δημοσιότητα.

Πώς λοιπόν κατάφερε να γίνει το είδωλο που είναι σήμερα και να αποκτήσει μια τεράστια βάση θαυμαστών που τη λατρεύει απόλυτα τόσο ως ηθοποιό όσο και ως άνθρωπο;

Ειλικρίνεια κι επαναστατικότητα, εσωστρέφεια κι ευαισθησία

Ένα πράγμα που συνδέει όλους τους χαρακτήρες που υποδύεται η Κρίστεν Στιούαρτ είναι ένα αίσθημα ειλικρίνειας. Ένας από τους λόγους για τους οποίους επιλέχθηκε η Στιούαρτ να υποδυθεί τη Μπέλα ήταν η αυθεντικότητα και η ειλικρίνεια της ως ηθοποιού. Χαρακτηριστικά που η σκηνοθέτρια Κάθριν Χάρντγουικ πρόσεξε αμέσως και, αφού της έδωσε τον ρόλο, αποφάσισε να χτίσει ολόκληρη την ταινία γύρω της.

Επιπλέον, πολλοί από τους χαρακτήρες που επιλέγει να υποδυθεί έχουν συχνά μια επαναστατική διάσταση. Ενώ πολλοί, για παράδειγμα, δεν εκτίμησαν την δύσθυμη και αμήχανη ερμηνεία της στο «Twilight» κατά την κυκλοφορία των ταινιών, τα τελευταία χρόνια πολλοί την έχουν επαινέσει για εκείνη την ακριβή αποτύπωση του εφηβικού άγχους και της επαναστατικότητας.

Η Στιούαρτ φροντίζει πάντα – ακόμα και τώρα – να ενισχύει όσο μπορεί αυτή την επαναστατική εικόνα μέσα από χαρακτήρες όπως η ηθοποιός και ακτιβίστρια Τζιν Σίμπεργκ στην ομώνυμη ταινία του 2019 και η τραγουδίστρια Τζόαν Τζετ στη λίγο παλιότερη ταινία «The Runaways» (2010).

Ακόμα και εκτός οθόνης, η Στιούαρτ δεν έδειχνε ποτέ να ενδιαφέρεται ιδιαίτερα να ικανοποιήσει το κοινό. Και πολλοί από τους ρόλους της πρεσβεύουν μια εντελώς διαφορετική εικόνα από εκείνη της νεαρής, εξωστρεφούς και ευχάριστης σταρλέτας. Υποδύεται συχνά χαρακτήρες εσωστρεφείς και κλειστούς, όπως ακριβώς και η ίδια.

Καταφέρνει, ωστόσο, να προσδίδει ακόμα και στους πιο σκληρούς από αυτούς μια κάποια ευαισθησία. Η τάση της να μην παίζει πάντα σύμφωνα με τους κανόνες δεν έχει εκτιμηθεί βέβαια από όλους και η πορεία της μέχρι να βρει τελικά τον εαυτό της είχε και τις άβολες στιγμές της.

Μια παράνομη σχέση και μια στροφή στην καριέρα

Λίγο μετά την κυκλοφορία της ταινίας «Η Χιονάτη και ο Κυνηγός» το 2012, η Στιούαρτ λοιδορήθηκε άσχημα από τα σκανδαλοθηρικά ταμπλόιντς όταν διέρρευσαν κοινές φωτογραφίες της ίδιας και του κατά 20 χρόνια μεγαλύτερού της και παντρεμένου τότε σκηνοθέτη της ταινίας, Ρούπερ Σάντερς. Εκείνη την εποχή, όμως, καθώς η Στιούαρτ διατηρούσε μακροχρόνια σχέση με τον συμπρωταγωνιστή της στο «Twilight» Ρόμπερτ Πάτινσον, η οποία μάλιστα ήταν ιδιαίτερα δημοφιλής, δόθηκε αληθινό ρεσιτάλ μισογυνισμού.

Αφού ξεφούσκωσε το σκάνδαλο και η σειρά ταινιών «Twilight» έφθασε στο τέλος της, η Στιούαρτ αισθάνθηκε επιτέλους έτοιμη να εξερευνήσει το πιο ανεξάρτητο σινεμά. Είναι αυτονόητο, ωστόσο, ότι η εμπορική επιτυχία του «Twilight» της επέτρεψε να το κάνει, χωρίς να ανησυχεί για τα εισπρακτικά αποτελέσματα. Ταινίες όπως το «Still Alice», το «Camp X-Ray» και «Τα Σύννεφα του Σιλς Μαρία» απέδειξαν τις υποκριτικές της ικανότητες πολύ περισσότερο από όσο της είχε επιτρέψει το franchise.

Η βασίλισσα του cool

Παράλληλα με αυτή τη μετάβαση στην καριέρα της, η Στιούαρτ άρχισε σιγά σιγά να εκφράζεται πιο ανοιχτά για την σεξουαλικότητά της χωρίς να δίνει δεκάρα για τις νόρμες που την ήθελαν «κάπως». Το προσωπικό της στυλ άρχισε να αλλάζει. Η Στιούαρτ άρχισε να ντύνεται για δική της ευχαρίστηση, να πειραματίζεται με τα μαλλιά και το μακιγιάζ της, να υιοθετεί άλλοτε πιο ανδρόγυνο look κι άλλοτε να επιστρέφει πρόθυμα στα πιο θηλυκά στοιχεία της μόδας, γιορτάζοντας το γυναικείο σώμα στην ολότητά του και απορρίπτοντας τις κοινωνικές απαγορεύσεις.

Η μόδα έγινε δρόμος εξερεύνησης για εκείνην και δεν άργησε να στεφθεί βασίλισσα του cool. Έκτοτε, το στυλ της βρίσκεται πάντα σε μια δυναμική κατάσταση. Υπάρχουν βέβαια και πράγματα τα οποία έχει πλέον υιοθετήσει πλήρως, αλλά αν κάτι μπορούμε να περιμένουμε από εκείνη είναι ότι ανά πάσα στιγμή μπορεί να μας εκπλήξει.

Από τις αρχές του χρόνου, η Στιούαρτ έχει κάνει ένα εκπληκτικό σερί τολμηρών εμφανίσεων, με βαθιά ντεκολτέ, διαφάνειες, κορμάκια που κόβουν την ανάσα, ζαρτιέρες και άνετα πλεκτά βρακιά αντί για παντελόνι – τάση που κατέκτησε τις πασαρέλες το φθινόπωρο του 2023. Τα περισσότερα από αυτά στο πλαίσιο της προώθησης της νέας της ταινίας με τίτλο «Ματωμένος Δεσμός» (Love Lies Bleeding) που δεν θα μπορούσε να είναι πιο κομμένη και ραμμένη στα μέτρα της: ωμή, ανυπότακτη, τολμηρή και κόντρα στο ρεύμα.

Το απόλυτο queer είδωλο

Τόσο το στυλ της Στιούαρτ όσο και η ειλικρίνεια της σε σχέση με τη σεξουαλικότητα της κατακρημνίζουν με πυγμή τις όποιες προσδοκίες, εμπνέοντας πολλά ακόμα άτομα να ακολουθήσουν την ίδια οδό. Η ίδια έχει μιλήσει ανοιχτά για το γεγονός ότι όταν ήταν νεότερη τη συμβούλευαν συχνά άνθρωποι του χώρου να κρατά κρυφή τη σεξουαλικότητά της προκειμένου να προστατεύσει την καριέρα της, η οποία είχε δομηθεί σε μεγάλο βαθμό στο νεανικό straight ρομάντζο του «Twilight».

Όταν τελικά η σεξουαλικότητά της βγήκε στο φως της δημοσιότητας, δέχτηκε έντονες πιέσεις να ορίσει και να χαρακτηρίσει επακριβώς τον εαυτό της. Φυσικά αρνήθηκε.

Σήμερα, η Κρίστεν Στιούαρτ σχεδιάζει ήδη με την αρραβωνιαστικιά της Ντίλαν Μέγιερ το επόμενο «μεγάλο» βήμα της σχέσης τους. Η Στιούαρτ και η Μέγιερ, οι οποίες ήταν φίλες για χρόνια, άρχισαν να βγαίνουν το 2019 και η πρόταση γάμου ήρθε δύο χρόνια αργότερα. Ωστόσο, αν και είναι αρραβωνιασμένες εδώ και σχεδόν τρία χρόνια, δεν έχουν ακόμη ορίσει ημερομηνία γάμου. Πριν λίγες μέρες όμως, η ηθοποιός αποκάλυψε στο podcast «Not Skinny But Not Fat» πως εκείνη και η σύντροφος της έκαναν πρόσφατα τα πρώτα βήματα για να εξασφαλίσουν το ενδεχόμενο απόκτησης ενός παιδιού στο μέλλον.

Όπως αποδεικνύεται τόσο από το πλήθος θαυμαστών που την θεωρούν το απόλυτο queer είδωλο της εποχής, όσο και από την αναγνώριση που έχει λάβει η Στιούαρτ από τους κριτικούς κινηματογράφου τα τελευταία χρόνια, το να ζει ανοιχτά και εκτός οθόνης της έφερε τη μεγαλύτερη επιτυχία. Το 2022, η Στιούαρτ έλαβε την πρώτη της υποψηφιότητα για Όσκαρ για τον ρόλο της ως πριγκίπισσα Νταϊάνα στην ταινία «Spencer» του Πάμπλο Λαρέν, εδραιώνοντας τη φήμη της ως καταξιωμένη ηθοποιός.

Η συνεργασία της με τον Γάλλο σκηνοθέτη Ολιβιέ Ασάγιας εδραίωσε τη νέα θέση της στο Χόλιγουντ ανάμεσα σε αναγνωρισμένους ανεξάρτητους δημιουργούς και την εισήγαγε σε μια νέα διεθνή αγορά. Και σαν να μην έφτανε αυτό, η ερμηνεία της στην ταινία του Ασαγιάς «Τα σύννεφα της Σιλς Μαρία» της χάρισε το βραβείο Σεζάρ, το γαλλικό αντίστοιχο των Όσκαρ. Α, και παρεμπιπτόντως, είναι η μόνη Αμερικανίδα ηθοποιός που έχει πετύχει κάτι τέτοιο.

