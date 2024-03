Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κήρυξε την πολιτεία Μέριλαντ ο κυβερνήτης της Γουές Μουρ, μετά την κατάρρευση της γέφυρας Francis Scott Key στη Βαλτιμόρη των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της πυροσβεστικής υπηρεσίας της Βαλτιμόρης μέχρι στιγμής έχουν διασωθεί από το νερό δύο άτομα, εκ των οποίων ο ένας είναι σε πολύ σοβαρή κατάσταση.

Όπως είπε ο James Wallace οι Αρχές αναζητούν ακόμα «επτά άτομα μέσα στο νερό», ενώ το πλήρωμα του πλοίου Dali, σημαίας Σιγκαπούρης, που έπεσε πάνω στη γέφυρα, βρίσκεται ακόμα πάνω στο σκάφος και επικοινωνεί με την ακτοφυλακή. Οι προηγούμενες αναφορές έκαναν λόγο για 20 άτομα, αριθμός που αναθεωρήθηκε. Οι συσκευές σόναρ έχουν εντοπίσει την παρουσία οχημάτων βυθισμένων στο νερό.

Οι κάμερες κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης και τα δεδομένα ναυτικού εντοπισμού δείχνουν ότι το πλοίο χάνει ισχύ στη μηχανή, επαναπροσδιορίζει την πορεία του και αρχίζει να βγάζει καπνούς, πριν χτυπήσει τη γέφυρα της Βαλτιμόρης.

Η τρέχουσα θερμοκρασία του νερού στο λιμάνι της Βαλτιμόρης κυμαίνεται μεταξύ 9-10 βαθμών Κελσίου, ανακοίνωσε η Εθνική Υπηρεσία Ωκεανών και Ατμόσφαιρας των ΗΠΑ. Σύμφωνα με την εθνική υπηρεσία δημόσιας υγείας των ΗΠΑ η υποθερμία μπορεί να εμφανιστεί σε οποιαδήποτε θερμοκρασία νερού κάτω από 21 βαθμούς Κελσίου.

Φαίνεται ότι αυτό δεν είναι το πρώτο ατύχημα στο οποίο εμπλέκεται το πλοίο Dali. Το 2016 είχε προσκρούσει σε προβλήτα στο λιμάνι της Αμβέρσας στο Βέλγιο σύμφωνα με το Vessel Finder και τον ιστότοπο ναυτικών ατυχημάτων Shipwrecklog. Το πλοίο φέρεται να υπέστη ζημιές αλλά δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί ή ρύπανση.

Ο David McFarlane, διευθυντής της Maritime Risk and Safety Consultants Ltd, ειδικός σε θέματα ναυτικής ασφάλειας είπε ότι πιθανότερη αιτία της πρόσκρουσης ήταν μια βλάβη στα μηχανήματα του πλοίου.

«Το πρώτο πράγμα που μου έρχεται στο μυαλό είναι, υπήρξε ξαφνική βλάβη στις μηχανές του πλοίου ή στον μηχανισμό διεύθυνσης; Το άλλο, φυσικά, είναι, υπήρξε κάποιο σφάλμα πλοήγησης;» είπε στο Sky News. «Απλά δεν θα ξέρουμε μέχρι να επιβιβαστούν στο πλοίο οι αρχές. Και ακόμη και τότε είναι απίθανο να πουν τι συνέβη για πολύ καιρό» πρόσθεσε.

Όπως πρόσθεσε ο βρετανός ειδικός «δεν υπάρχει χώρος για λάθη ενός ατόμου γιατί κάποιοι άλλοι που θα ήταν παρόντες θα φώναζαν «κάτι συμβαίνει εδώ»».

