H γέφυρα Francis Scott Key στη Βαλτιμόρη, που διασχίζει τον ποταμό Patapsco, κατέρρευσε νωρίς το πρωί της Τρίτης (26/3), αφού χτυπήθηκε από το πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων Dali, σημαίας Σιγκαπούρης, σύμφωνα με βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας.

Η γέφυρα χτίστηκε το 1977 και έχει συνολικό μήκος 19 χιλιομέτρων.

Οπως αναφέρει το CNN, που επικαλείται την Αρχή Μεταφορών του Μέριλαντ (MTA), η κυκλοφορία εκτρέπεται, ενώ ακόμα δεν είναι σαφές αν υπάρχουν νεκροί και τραυματίες.

H πυροσβεστική υπηρεσία της Βαλτιμόρης αναφέρει ότι οι ομάδες έκτακτης ανάγκης αναζητούν τουλάχιστον επτά άτομα που πιστεύεται ότι έπεσαν στο νερό. Στη διάσωση συμμετέχουν περισσότερα από 10 σκάφη.

The Francis Scott Key Bridge in Baltimore, Maryland which crosses the Patapsco River has reportedly Collapsed within the last few minutes after being Struck by a Large Container Ship; a Mass Casualty Incident has been Declared with over a Dozen Cars and many Individuals said to… pic.twitter.com/SsPMU8Mjph — OSINTdefender (@sentdefender) March 26, 2024

Ο δήμαρχος της Βαλτιμόρης Μπράντον Σκοτ είναι ενήμερος για την κατάρρευση και βρίσκεται καθ’ οδόν προς το σημείο του ατυχήματος. Ο δήμαρχος δήλωσε ότι επικοινώνησε με τον επικεφαλής της πυροσβεστικής υπηρεσίας της πόλης και τον κυβερνήτη του Μέριλαντ Γουές Μουρ.

I’m aware of and en route to the incident at the Key Bridge. I have been in contact with @BaltimoreFire Chief Wallace, @GovWesMoore @JohnnyOJr, and @AACoExec. Emergency personnel are on scene, and efforts are underway. — Brandon M. Scott (@MayorBMScott) March 26, 2024

Αυτόπτης μάρτυρας δημοσίευσε φωτογραφίες μετά την κατάρρευση της γέφυρας. «Πολλαπλά πυροσβεστικά και αστυνομικά σκάφη βρίσκονταν καθ’ οδόν», ανέφερε στο X.