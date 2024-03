«Είμαι καλά και δυναμώνω κάθε μέρα» ενημέρωσε η Κέιτ Μίντλετον αμέσως μετά την ανακοίνωσή της ότι πάσχει από καρκίνο και υποβάλλεται σε θεραπείες.

Λεπτομέρειες για τη μορφή του καρκίνου δεν έχουν γίνει γνωστές, αλλά από το παλάτι του Κένσινγκτον ανέφεραν πως η πριγκίπισσα της Ουαλίας θα αναρρώσει πλήρως.

Στη δήλωσή της η Κέιτ Μίντλετον σημείωσε ότι όταν τον περασμένο Ιανουάριο χειρουργήθηκε στην κοιλιακή χώρα δεν είχε διαγνωσθεί με την πάθηση.

«Παρόλα αυτά οι εξετάσεις μετά την επέμβαση εμφάνισαν ότι υπήρχε καρκίνος. Ως εκ τούτου, η ιατρική ομάδα μου με συμβούλεψε να υποβληθώ σε προληπτική χημειοθεραπεία και τώρα είμαι στα πρώτα στάδια αυτής της» ανακοίνωσε σχετικώς η πριγκίπισσα.

«Για όλους όσους αντιμετωπίζουν αυτήν την ασθένεια, σε οποιαδήποτε μορφή, παρακαλώ μην χάσετε την πίστη ή την ελπίδα. Δεν είστε μόνοι», προέτρεψε επίσης ;osoyw διάγουν μια ανάλογη περιπέτεια υγείας.

Η Κέιτ Μίντλετον ανέφερε ακόμη ότι η ανάκαμψη μετά τη χειρουργική επέμβαση πήρε χρόνο και πως η προτεραιότητα ήταν εξ αρχής η οικογένειά της. «Ο Γουίλιαμ και εγώ κάνουμε ό,τι μπορούμε για να το διαχειριστούμε ιδιωτικά προς χάριν της οικογένειάς μας».

«Μας πήρε χρόνο για να εξηγήσουμε τα πάντα στον Τζορτζ, στη Σάρλοτ και στον Λιούις με τρόπο που τους ταιριάζει και να τους καθησυχάσουμε ότι θα είμαι εντάξει», συμπλήρωσε αναφερόμενη ονομαστικά στα παιδιά της.

«Το να έχω τον Ουίλιαμ δίπλα μου είναι επίσης μια μεγάλη πηγή παρηγοριάς και σιγουριάς. Όπως και η αγάπη, η υποστήριξη και η καλοσύνη που έχετε δείξει από πολλούς από εσάς. Σημαίνει τόσα πολλά και για τους δύο μας», δήλωσε ακόμη.

Αυτό που ζήτησε πλέον η σύζυγος του διαδόχου του θρόνου είναι «λίγο χρόνο, χώρο και ιδιωτικότητα».

— The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) March 22, 2024

A message from Catherine, The Princess of Wales pic.twitter.com/5LQT1qGarK

Όπως ανέφερε στο ρεπορτάζ του στο BBC, η Κέιτ και ο πρίγκιπας Γουίλιαμς δεν πρόκειται να εμφανιστούν με τη βασιλική οικογένεια την Κυριακή του Πάσχα, ούτε προβλέπεται άμεση επιστροφή της πριγκίπισσας στα καθήκοντά της. Το παλάτι είπε επίσης ότι η ξαφνική απουσία του πρίγκιπα Γουίλιαμ από μια τελετή μνήμης στα τέλη Φεβρουαρίου οφειλόταν στην ανακάλυψη της διάγνωσης καρκίνου της Αικατερίνης.

Το βίντεο γυρίστηκε την Τετάρτη σε συνεργασία με το BBC.

«Οι σκέψεις μου είναι με την πριγκίπισσα της Ουαλίας, τη βασίλισσα οικογένεια και ειδικώς τα τρία παιδιά σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Η πριγκίπισσα της Ουαλίας έχει την αγάπη και την υποστήριξη όλης της χώρας ενόσω συνεχίζει τη θεραπεία της», έγραψε ο Ρίσι Σούνακ στην ανακοίνωση που εκδόθηκε από το πρωθυπουργικό γραφείο.

«Επέδειξε τεράστια γενναιότητα με τη σημερινή ανακοίνωσή της», σημείωσε επίσης, κατηγορώντας όσα Μέσα ενημέρωσης επιχείρησαν τις προηγούμενες εβδομάδες να διασαλεύσουν την ιδιωτικότητά της.

The Princess of Wales has the love and support of the whole country. pic.twitter.com/IFX51Wm5Q3

— Rishi Sunak (@RishiSunak) March 22, 2024