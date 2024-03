Τον τρόμο έσπειραν μέλη συμμοριών σε εύπορο προάστιο της Πορτ-ο-Πρενς στην Αϊτή, αφήνοντας πίσω τους 14 πτώματα, με την κατάσταση στη χώρα να παραμένει χαοτική. Εν τω μεταξύ επιταχύνονται οι διεθνείς προσπάθειες να καλυφθεί το πολιτικό κενό που δημιούργησε η παραίτηση του πρωθυπουργού Αριέλ Ανρί.

Την Κυριακή η απαγόρευση νυχτερινής κυκλοφορίας παρατάθηκε ως την Τετάρτη 20/3 στον νομό όπου υπάγεται διοικητικά η πρωτεύουσα.

Κάτοικοι στις γειτονιές Laboule και Thomassin, στο προάστιο Petion-Ville, είπαν ότι δέχτηκαν επίθεση τα ξημερώματα από ένοπλους εγκληματίες.

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες τους μέλη συμμοριών επιτέθηκαν σε τράπεζα, βενζινάδικο και σπίτια της περιοχής. «Ήρθαν -φορώντας κουκούλες- με τα αυτοκίνητα τους, με μοτοσικλέτες, με το δικό τους ασθενοφόρο και στη συνέχεια έσφαξαν τον πληθυσμό του Petion-Ville» δήλωσε ο κάτοικος της περιοχής Vincent Jean Robert.

«Ήμουν στη μοτοσικλέτα μου όταν έφτασαν και άρχισαν να πυροβολούν. Δεν ξέρουμε αν είναι ληστές ή η Αστυνομία που κρύβονται πίσω από αυτό», δήλωσε στο AFP οδηγός ταξί. Όπως ανέφερε υποψιάζεται ότι τα θύματα είναι εκείνοι που είχαν βγει αργά το βράδυ «ψάχνοντας να βρουν κάτι να δώσουν στα παιδιά τους να φάνε».

Full blown war in #Haiti as Gangs takes over seaport, airport etc . pic.twitter.com/qO7dhwZhpL

— Emeka Gift Official (@EmekaGift100) March 12, 2024