Σε κατάσταση πολιορκίας βρίσκεται η πρωτεύουσα της Αϊτής, Πορτ-ο-Πρενς, καθώς η βία των συμμοριών μαίνεται ανεξέλεγκτη.

Η Αστυνομία συγκρούεται με βαριά οπλισμένες συμμορίες, που επιτίθενται σε στρατηγικές τοποθεσίες, ανάμεσά τους το προεδρικό μέγαρο, αστυνομικά τμήματα και φυλακές. Η κλιμάκωση της κρίσης καταγράφεται απόντος του πρωθυπουργού Αριέλ Ανρί, που οι συμμορίες απαιτούν να παραιτηθεί.

Υπηρεσίες της δημόσιας διοίκησης και σχολεία στην πρωτεύουσα έχουν κλείσει εδώ και μέρες, ενώ το διεθνές αεροδρόμιο δεν λειτουργεί, εγείροντας ανησυχία για τον εφοδιασμό του πληθυσμού της φτωχότερης χώρας του δυτικού ημισφαιρίου.

Η πρόσβαση στο σύστημα υγείας είναι σχεδόν αδύνατη, καθώς νοσοκομεία δέχθηκαν επιθέσεις από συμμορίες που ανάγκασαν το ιατρικό προσωπικό και τους ασθενείς να φύγουν, μη εξαιρουμένων ακόμη και «νεογέννητων», σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης (ΔΟΜ).

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς του ΔΟΜ 362.000 άνθρωποι, εκ των οποίων οι μισοί και πλέον είναι παιδιά, είναι βίαια εκτοπισμένοι, αριθμός που αυξήθηκε αλματωδώς (+15%) από την αρχή της χρονιάς.

Οι αρχές κήρυξαν πριν από μια εβδομάδα κατάσταση έκτακτης ανάγκης στον δυτικό νομό της χώρας και απαγόρευση νυχτερινής κυκλοφορίας, μέτρο που είναι δύσκολα εφαρμόσιμο.

