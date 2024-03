Καθώς οι πλατφόρμες streaming επενδύουν όλο και περισσότερο σε νέο περιεχόμενο, προσθέτοντας νέες σειρές κάθε εβδομάδα, θέλει πολύ «ξεσκόνισμα» για να ξεχωρίσεις την ήρα απ’ το σιτάρι. Γι’ αυτό και για άλλη μια φορά, κάναμε τη δύσκολη δουλειά και ξεχωρίσαμε ό,τι καλύτερο παίζει εκεί έξω. Εσείς απλά πατήστε το play.

Feud: Capote VS The Swans

Το δεύτερο μέρος της βραβευμένης ανθολογίας «Feud» του Ryan Murphy, που έρχεται επιτέλους επτά ολόκληρα χρόνια μετά το πρώτο, βασίζεται στο μπεστ σέλερ του 2021 «Capote’s Women: A True Story of Love, Betrayal, and a Swan Song for an Era» του Αμερικανού συγγραφέα και δημοσιογράφου Laurence Leamer.

Το «Feud: Capote VS The Swans» ακολουθεί τη ζωή του φημισμένου συγγραφέα Truman Capote στη Νέα Υόρκη κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του ’70, όταν βρισκόταν στο απόγειο της φήμης του μετά την επιτυχία του «Εν ψυχρώ» και διατηρούσε στενές φιλικές σχέσεις με τις πιο κομψές και πλούσιες γυναίκες της πόλης, τις οποίες ο ίδιος συνήθιζε να αποκαλεί «κύκνους».

Μαγεμένος σχεδόν μαζί τους, ο Capote ενσωματώθηκε στις ζωές τους μόνο και μόνο για να τις προδώσει τελικά αποκαλύπτοντας τα πιο προσωπικά τους μυστικά μέσα από τα βιβλία του. Αυτό φυσικά κατέστρεψε τη σχέση του με τους κύκνους του, τον εξόρισε από την υψηλή κοινωνία που τόσο αγαπούσε και τον οδήγησε σε ένα σπιράλ αυτοκαταστροφής από το οποίο τελικά δεν κατάφερε ποτέ να βγει.

Το «Capote vs. The Swans» συγκεντρώνει μια πλειάδα αστέρων πρώτης κατηγορίας που υποδύονται τους απίστευτα γοητευτικούς «κύκνους», μεταξύ των οποίων η Chloë Sevigny ως μούσα του Andy Warhol, η Calista Flockhart ως η μικρότερη αδελφή της Jackie Kennedy, η Demi Moore ως Ann Woodward, η Molly Ringwald ως η δεύτερη σύζυγος του Johnny Carson, η Diane Lane ως Slim Keith και η Naomi Watts ως Babe Paley, μία από τις στενότερες φίλες του Capote και σύζυγος του ιδρυτή του CBS William S. Paley.

Το «Feud: Capote VS The Swans» προβάλλεται στο COSMOTE TV.

The Gentlemen

Ο Guy Ritchie επιστρέφει στον εγκληματικό κόσμο που δημιούργησε για την ομώνυμη ταινία του 2019 με αυτή τη spin-off σειρά οκτώ επεισοδίων. Το «The Gentlemen» μπορεί να μην έχει το all-star cast της ταινίας όπου πρωταγωνιστούσαν οι Matthew McConaughey, Colin Farrell, Hugh Grant και Jeremy Strong, αλλά έχει ό,τι χρειάζεται για να κρατήσει ευχαριστημένους τους φανατικούς των «Lock, Stock and Two Smoking Barrels», «Snatch» και «Revolver».

Η σειρά αφηγείται την ιστορία του Eddie Horniman, τον οποίο υποδύεται ο Theo James (The White Lotus), ο οποίος κληρονομεί απροσδόκητα την 500 ετών εξοχική έπαυλη του πατέρα του από τον μεγαλύτερο αδελφό του. Το οικογενειακό κτήμα και η επιχείρηση στεγάζουν περισσότερα απ’ όσα αρχικά πίστευε και σύντομα ανακαλύπτει ότι στην ιδιοκτησία του λειτουργεί μια φάρμα κάνναβης, η οποία αποτελεί μέρος μιας πολύ μεγαλύτερης αυτοκρατορίας.

Διασκεδαστικό, με χιούμορ και αρκετή αιματηρή βία, το «The Gentlemen» διορθώνει κάποιες από τις ατέλειες που χαρακτήριζαν τον κινηματογραφικό του προκάτοχο, όπως κάποιες ρατσιστικές απεικονίσεις, ενώ υιοθετεί το χαρακτηριστικό στυλ του Ritchie.

Η σειρά «The Gentlemen» είναι διαθέσιμη στο Netflix.

Extraordinary

Η δεύτερη σεζόν αυτής της πολύ ευφάνταστης και καλογραμμένης βρετανικής κωμικής σειράς είναι εδώ και είναι έτοιμη να φέρει για άλλη μια φορά τα πάνω κάτω στη μυθοπλασία υπερηρώων. Στις κλασικές ιστορίες υπερηρώων, οι υπερδυνάμεις αποτελούν μοναδικά χαρίσματα και μόνο λίγοι είναι προικισμένοι με δαύτα. Στο «Extraordinary», τα πράγματα είναι διαφορετικά. Όλοι τις αποκτούν με το που γίνουν 18… εκτός από την Jen, πράγμα που την καθιστά παρία.

Στην πρώτη σεζόν, η Jen προσπάθησε απεγνωσμένα να βρει χρήματα για μια θεραπεία που θα τη βοηθήσει να ανακαλύψει την υπερδύναμη της. Έτσι, αυτή η δεύτερη σεζόν επικεντρώνεται στην εν λόγω θεραπεία. Σύντομα όμως η Jen ανακαλύπτει ότι τα πράγματα δεν είναι τόσο εύκολα όσο ήλπιζε, ενώ και οι άλλες πτυχές της ζωής της δεν εξελίσσονται ούτε αυτές τόσο ομαλά.

Την παραγωγή του «Extraordinary» αναλαμβάνουν οι Sally Woodward Gentle και Lee Morris για την Sid Gentle Films, την εταιρεία παραγωγής πίσω από το δημοφιλές «Killing Eve». Η πρώτη σεζόν έτυχε εξαιρετικής υποδοχής, σημειώνοντας απόλυτη βαθμολογία 100% στο Rotten Tomatoes.

Ο δεύτερος κύκλος της σειράς «Extraordinary» είναι διαθέσιμος στο Disney+.

Catch Me A Killer

Βασισμένη στο ομώνυμο αυτοβιογραφικό βιβλίο της Micki Pistorius, η σειρά «Catch Me A Killer» αφηγείται την πραγματική ιστορία της πρώτης και πιο διάσημης ερευνήτριας της Νοτίου Αφρικής, η οποία ακολούθησε τα χνάρια μερικών από τους χειρότερους κατά συρροή δολοφόνους στην ιστορία.

Η σειρά διαδραματίζεται στη Νότια Αφρική στα μέσα της δεκαετίας του 1990, ενώ πρωταγωνίστρια της ιστορίας είναι η ίδια η Micki, την οποία συναντάμε την περίοδο που εντάσσεται σε μια ομάδα που καταδιώκει διαβόητους κατά συρροή δολοφόνους. Πρώτη της υπόθεση είναι ο επονομαζόμενος «Στραγγαλιστής του Σταθμού», που άφησε στο πέρασμά του 22 νεκρά αγόρια.

Το «Catch Me a Killer» υπογραμμίζει επίσης το τίμημα της έρευνας για την ίδια την Pistorius, η οποία παραιτήθηκε το 2000 από τη θέση της στη Νοτιοαφρικανική Μονάδα Ψυχολογικής Έρευνας, αφού εμφάνισε μετατραυματικό στρες. Την Micki Pistroius υποδύεται η Charlotte Hope, γνωστή και από τα « Game of Thrones», «The Spanish Princess», «The Nun» και άλλα.

Η σειρά «Catch Me a Killer» κάνει πρεμιέρα στο COSMOTE TV το Σάββατο 09/03 στις 18:00.