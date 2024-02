Αν υπάρχει ένας άνθρωπος που γνωρίζει τα πάντα τα πάντα για το πιο επιτυχημένο zombie franchise όλων των εποχών (ναι για το «The Walking Dead» μιλάμε) αυτός είναι ο αξιαγάπητος Scott Gimple (chief content officer, TWD) -κι ας επιμένει ο ίδιος ότι είναι παρά ένας «ταπεινός τροχονόμος». Σήμερα είναι η πρεμιέρα του «The Walking Dead: The Ones Who Live» στην COSMOTE TV και αυτή είναι η ιδανικότερη αφορμή για να μιλήσουμε μαζί του για όσα θα δούμε (χωρίς σπόιλερ φυσικά) στο νέο spin-off της δημοφιλούς σειράς.

«Από καθαρά εγωιστική σκοπιά, ήταν πολύ ωραίο να μοιράζομαι τη δουλειά με τον Andy (σ.σ. Andrew Lincoln, που επιστρέφει επιτέλους ως ο αρχετυπικός Rick Grimes) και την Danai (σ.σ. Danai Gurira, που επιστρέφει ως η αγαπημένη του -και θανατηφόρα με την κατάνα- Michonne). Αναφέρομαι σε όλη τη δουλειά, από το story και τα props, ως το post production και το marketing. Ήταν σαν να παίζω σε μπάντα, αισθανόμουν άνετα και ήταν μια πολύ διασκεδαστική εμπειρία».

Λογικό το βρίσκω ότι δυο ηθοποιοί του βεληνεκούς του Lincoln και της Gurira (που θυμίζω ότι είναι επίσης βραβευμένη θεατρική συγγραφέας), οι οποίοι στο «The Ones Who Live» είναι επίσης co-creators και executive producers, να θέλουν να έχουν λόγο για το πως συνεχίζεται/ολοκληρώνεται η ιστορία τους.

Όπως επίσης λογικό είναι ο Scott Gimple, που ξεκίνησε στο «The Walking Dead» ως writer/producer πριν γίνει διαδοχικά showrunner και μετά chief content officer, να νιώθει όμορφα συνεργαζόμενος στενά με δυο ανθρώπους που εμφανώς πιστεύουν παθιασμένα σε αυτό που κάνουν, δηλώνοντας μάλιστα σχετικά «Το concept, η δομή των ιστοριών, ακόμη και οι χαρακτήρες ήταν σε μεγάλο βαθμό αποτέλεσμα της συνεργασίας των τριών μας. Προφανώς με τη συμβολή εξαιρετικών σεναριογράφων».

Άλλωστε αυτό, το πάθος, είναι η κινητήριος δύναμη του καλύτερου μέχρι στιγμής spin-off του «The Walking Dead» (αν και επίσης λάτρεψα το πρόσφατο «TWD: Daryl Dixon») που παρουσιάζει «μια επική ιστορία αγάπης και επιβίωσης ανάμεσα στους χαρακτήρες Rick και Michonne, σε ένα περιβάλλον μεταποκαλυπτικής αλλαγής και χάους. Καθώς περνούν από έναν κόσμο χτισμένο πάνω σε έναν πόλεμο ενάντια στους νεκρούς και τους ζωντανούς, αναρωτιούνται αν μπορούν να βρουν ο ένας τον άλλον αλλά και τον εαυτό τους σε αυτήν την κατάσταση. Καθώς φτάνει η στιγμή να ολοκληρωθούν οι ιστορίες τους, αντιμετωπίζουν το ερώτημα: εχθροί, εραστές, θύματα, ή νικητές;».

Το ξέρω ότι η παραπάνω περιγραφή δεν απαντά σε κανένα από τα ερωτήματά σας. Αλλά δεν γίνεται διαφορετικά. Έχοντας δει σε preview τα τρία πρώτα (καθηλωτικά) επεισόδια, θα ήμουν εντελώς «παλιοχαρακτήρας» αν σας άφηνα έστω και υπονοούμενα, πόσο μάλλον για κανονικά, ολοκληρωμένα spoilers. Κρατήστε απλά, στο πίσω μέρος του μυαλού σας, ότι ο Gimple επιμένει να δηλώνει «Το να τιμάς το DNA του κόμικ είναι πολύ σημαντικό για μένα. Αυτό ξεκίνησα να κάνω ως writer. Με τα χρόνια ανέπτυξα τη φιλοσοφία του remix ώστε οι άνθρωποι που διαβάζουν το κόμικ, βλέποντας τη σειρά, να έχουν και αυτοί τη δυνατότητα να εκπλαγούν».

Ας πούμε απλά ότι το «The Walking Dead: The Ones Who Live» δεν θυμίζει τίποτα άλλο έχει κυκλοφορήσει εντός TWD. Πρόκειται όντως για μια επική ιστορία αγάπης που προσπαθεί να ξεπεράσει ανυπέρβλητα εμπόδια, την οποία άνετα μπορείτε να παρακολουθήσετε με τον/την σύντροφο σας. Ακόμη και αν αυτός/η δεν έχει δει ούτε ένα επεισόδιο TWD στη ζωή του.

Δεν είναι τυχαίο ότι η Danai (που επίσης έγραψε και ήταν de facto showrunner στο 4ο επεισόδιο) πρότεινε/ επέβαλε/ υποχρέωσε τους άλλους δυο να κάτσουν να παρακολουθήσουν ορισμένα επεισόδια του «Bridgerton» για να μπουν στο μουντ. Με τον Gimple να δηλώνει «Αυτό, το να είμαστε οι 3 μας σε ένα δωμάτιο και να βλέπουμε τη συγκεκριμένη σειρά, δεν ήταν κάτι που περίμενα. Αλλά συνέβη στο πλαίσιο της πρόθεσής μας να δούμε πράγματα με έντονο συναίσθημα, όπου μεγάλα εμπόδια κρατούν τους ερωτευμένους μακριά τον έναν από τον άλλο».

Αυτά τα ολίγα και περιεκτικά για όσους είναι μη φαν του TWD. Για τους υπόλοιπους υπάρχει και συνέχεια. Ξεκινώντας από το πως αισθάνθηκε ο Gimple όταν βρέθηκε στο ίδιο set με τον Andrew Lincoln, μετά από τόσα χρόνια: «Με τον Andy βρισκόμασταν συχνά τα τελευταία χρόνια. Αυτόν που είδα στο set, για πρώτη φορά μετά από πολύ καιρό, ήταν τoν Rick Grimes. Και αυτό με έκανε να αισθανθώ πιο άνετα, πιο ήρεμος. Γιατί κατά τα άλλα τα πάντα ήταν καινούργια. Aκόμη και το location αφού τα γυρίσματα έγιναν στο New Jersey και όχι στη Georgia όπου κάναμε τα γυρίσματα για πάνω από μια δεκαετία».

Συνεχίζοντας με το πότε του πρωτοήρθε η ιδέα για το συγκεκριμένο spin-off: «Κατά τη διάρκεια της 6ης σεζόν (2015), όταν ήταν εμφανές ότι ο Andy θα αποχωρούσε κάποια στιγμή. Τότε ξεκινήσαμε να χτίζουμε τη μυθολογία για το πανίσχυρο CRM. Για πολύ καιρό μάλιστα δεν είχαμε αναφέρει καν αυτά τα 3 γράμματα. Δείχναμε απλώς σύμβολα ή τα ελικόπτερα να πετούν. Τα συγκεκριμένα ήταν δομικά στοιχεία της ιστορίας, που τα ενσωμάτωνα στην πλοκή. Αν, τελικά, ο Andy έμενε, θα τα χρησιμοποιούσα με άλλο τρόπο».

Κάνοντας στάση στο θαυμασμό που νιώθει για όσους γράφουν TWD fan fiction: «Είμαι πολύ περήφανος να είμαι μέρος ενός project που πυροδοτεί τη δημιουργικότητα και την φαντασία του κοινού και κάνει κάποιους να θέλουν να πουν σχετικές ιστορίες. Θαυμάζω αυτούς που το κάνουν και θέλω να πιστεύω ότι, αν δεν ήμουν μέρος του TWD, θα έγραφα fan fiction και ο ίδιος. Αν και δεν ξέρω αν θα είχα τα guts να τα δημοσιεύσω online».

Και καταλήγοντας στην αποκάλυψη του αν υπάρχει κάπου στα γραφεία του TWD ένα δωμάτιο όπου είναι χαρτογραφημένες όλες οι ιστορίες, όλη η μυθολογία και η πλοκή των σειρών, προκειμένου να είναι ευθυγραμμισμένες: «Αυτό που θεωρώ πιο σημαντικό από όλα είναι κάθε spin-off να έχει τη δική του διακριτή φωνή, να λέει τη δική του ιστορία. Δεν πρέπει κάθε σειρά να είναι ‘υπόλογη’ στην μεγάλη πλοκή, αλλά η μεγάλη πλοκή να είναι ‘υπόλογη’ σε κάθε ξεχωριστή σειρά. Αυτό που εγώ προσέχω είναι το να μην υπάρχουν αντιφάσεις από σειρά σε σειρά και να μην συμβαίνουν πράγματα σε μια σειρά που μας απαγορεύουν να κινηθούμε προς μια άλλη κατεύθυνση σε μια άλλη σειρά. Λειτουργώ περισσότερο ως ‘τροχονόμος’ από το να είμαι αυτός που επιβάλει το να κινηθούμε προς μια κατεύθυνση πάση θυσία.

H σειρά προβάλλεται στη χώρα μας αποκλειστικά από την COSMOTE TV. Η πρεμιέρα θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 26/2 στις 22:00, στο COSMOTE SERIES HD. Αμέσως μετά την προβολή του στο κανάλι, κάθε νέο επεισόδιο της σειράς θα είναι διαθέσιμο on demand.