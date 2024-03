«Το μοναδικό πράγμα που ρώτησα τους παραγωγούς πριν πω το ‘ναι’, είναι αν είχαν στο μυαλό τους ο χαρακτήρας μου (σ.σ. η πρώην στρατιωτικός Pearl Thorne που βρίσκεται εγκλωβισμένη μαζί με τον Rick εντός του στρατιωτικού σκέλους του CRM) να αποτελέσει μέρος ερωτικού τριγώνου. Είμαι πολύ ευγνώμων που αυτό δεν ίσχυε. Θεωρώ ότι δεν θα είχε νόημα κάτι τέτοιο. Γιατί αυτή η σειρά αφορά την αγάπη μεταξύ του Rick και της Michonne. Άσε που υπάρχουν πολλοί hardcore fan της Michonne εκεί έξω που δεν θα ήθελα να εκνευρίσω. Άλλωστε και εγώ η ίδια είμαι hardcore fan της Michonne».

Κάπως έτσι ξεκίνησε η συνέντευξή μας με τη -δυναμική και στην πραγματικότητα- Lesley-Ann την οποία πρωτογνωρίσαμε από τα «Spartacus (Blood & Sand και Gods of the Arena)» πριν κάνει το breakthrough της με το «Lucifer». Με την -γεννημένη και μεγαλωμένη- στο Cape Town βετεράνο ηθοποιό να σπεύδει να προσθέσει, όσον αφορά το πως θα περιέγραφε το δικό της ρόλο σε αυτό το επικό love story εν μέσω Αποκάλυψης: «Nομίζω ότι ο ρόλος μου είναι να στηρίξω αυτό το love story και να διευκολύνω το να ειπωθεί η ιστορία τους. Είμαι εδώ, για να το θέσω απλά, για να δίνω τις ασίστ και όχι για να καρφώσω την μπάλα στο καλάθι. Τα καρφώματα είναι δουλειά του Andy (σ.σ. Andrew Lincoln, που επέστρεψε ως ο αρχετυπικός Rick Grimes) και της Danai (σ.σ. Danai Gurira, που επέστρεψε ως η αγαπημένη του -και πάντα θανατηφόρα με την κατάνα- Michonne).

Την πιστεύω. Και την τιμά που ξέρει τη θέση της μέσα στο διαρκώς επεκτεινόμενο σύμπαν του TWD. Αλλά μην φανταστείς ότι η Lesley-Ann δεν μπορεί να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Δεν είναι τυχαίο ότι, μετά από την audition της, οι παραγωγοί άλλαξαν εντελώς το bio του χαρακτήρα της («αρχικά ήταν από την Γαλλία») προκειμένου να μας δώσουν την ευκαιρία να απολαύσουμε -κάτι σχετικά σπάνιο- την νοτιοαφρικάνικη προφορά της σε όλο το άγριο μεγαλείο της.

«Αυτή είναι η πρώτη φορά που χρησιμοποιώ σε ρόλο την κανονική μου προφορά. Δεν έχω συνηθίσει να ακούω τον εαυτό μου έτσι. Για μένα είναι τρομακτικό γιατί δεν έχω ζήσει στη Νότια Αφρική από τα 18 μου, όταν και μετακομίσαμε οικογενειακώς στη Νέα Ζηλανδία. Για την ακρίβεια έχω περάσει πάρα πολλά χρόνια κρύβοντας την προφορά μου και μιλώντας αμερικάνικα. Συνήθως μου βγαίνει πιο έντονα όταν τσαντίζομαι».

Μια προφορά που έρχεται και ταιριάζει οργανικά με τον χαρακτήρα της, ένα μέλος πληρώματος υποβρυχίων για το ναυτικό της Νότιας Αφρικής που ήρθε στο Λάς Βέγκας για να παίξει σε ένα τουρνουά πόκερ, ξέμεινε στις ΗΠΑ όταν ξέσπασε η επιδημία των ζόμπι και από τότε προσπαθεί ανεπιτυχώς να επιστρέψει πίσω στην πατρίδα της, πίσω στον άνθρωπο που αγαπά.

«Αυτό, το να θέλεις να επιστρέψεις στους ανθρώπους που αγαπάς, είναι κάτι που μοιράζομαι με τον Rick. Αν και στην πορεία η Pearl, ο χαρακτήρας μου, τα παρατά και -ένεκα και του στρατιωτικού της παρελθόντος- συμμορφώνεται και υπακούει στις εντολές. Κάτι που δεν συμβαίνει απαραίτητα με τον Rick o οποίος έχει πιο wild horse νοοτροπία».

Η Lesley-Ann Brandt προκάλεσε δικαίως αίσθηση ήδη από την πρεμιέρα του «TWD: The Ones Who Live». Με την πλατωνική -όπως όλα δείχνουν -φίλια της με τον Rick να θυμίζει την αρχή μιας αντίστοιχης δυνατής TWD σχέσης, αυτή μεταξύ του Carol και τoυ Daryl.

Ένας χαρακτήρας, αυτός του Daryl, και ένας ηθοποιός, ο Norman Reedus, στον οποίο η Lesley-Ann φαίνεται να έχει αδυναμία, δηλώνοντας: «Στο πλαίσιο της προετοιμασίας μου και προκειμένου να καταλάβω τι είναι αυτό που κάνει τη σχέση Rick-Michonne ιδιαίτερη, παρακολούθησα όλα τα επεισόδια της μητρικής σειράς, από το πρώτο ως το φινάλε. Επίσης, επειδή μου αρέσει το Παρίσι και ήθελα να δω πως απεικονίζεται, είδα και το «TWD: Daryl Dixon». Λάτρεψα τις σκηνές που εκείνος καταρρέει και μας επιτρέπει να δούμε την ευάλωτη πλευρά του. Είχα μάλιστα την ευκαιρία να γνωρίσω τον Norman στην πρεμιέρα και ήταν αξιαγάπητος, τόσο ευγενικός και γενναιόδωρος».

Μια αναφορά, αυτή για το Παρίσι του Daryl Dixon, που έκανε και όταν ρωτήθηκε αν ο ρόλος της ολοκληρώνεται στο τέλος των 6 επεισοδίων ή αν υπάρχουν συζητήσεις για crossovers. Δηλώνοντας: «Δεν έχω ιδέα για crossovers. Αν γίνονται σχετικές συζητήσεις, δεν γίνονται παρουσία μου. Πάντως, αν οι παραγωγοί επιθυμούν να εμφανιστεί ξαφνικά η Pearl στο Παρίσι, εγώ δεν έχω καμία απολύτως αντίρρηση»

Ουσιαστικά η Lesley-Ann, που επίσης είναι παραγωγός και ετοιμάζεται να γυρίσει μια κωμωδία που λαμβάνει χώρα στην Νότια Αφρική, αντιμετωπίζει την παρουσία της στο set του TWD ως μια άκρως διδακτική εμπειρία, σε κάθε επίπεδο. Θα τολμούσα να πω και άκρως αποκαλυπτική, αν κρίνω από το αστείο backstage περιστατικό που επίλεξε να μοιραστεί μαζί μας: «Ήταν η πρώτη μου μέρα στα γυρίσματα και η πρώτη σκηνή που μοιραζόμουν με τον Andy. Όπως προχωράμε και πάω να κάτσω πάνω σε έναν ψεύτικο βράχο, νιώθω όλο το πίσω μέρος του παντελονιού μου να σκίζεται διάπλατα. Ήταν, ας πούμε, ένας διαφορετικός τρόπος να με γνωρίσει καλύτερα το συνεργείο»

Tι άλλο μένει να ειπωθεί;

Η πεποίθησή της ότι «υπό διαφορετικές καταστάσεις ο χαρακτήρας μου και η Michonne θα μπορούσαν να είναι φίλες καθώς έχουν πολλές ομοιότητες».

H μεγάλη διαφορά που εντοπίζει σε σχέση με τον Rick και την Michonne «Η Pearl προσπαθεί να επιβιώσει εντός του συστήματος. Δεν μπορεί να γυρίσει πίσω στο σπίτι της. Δεν έχει άλλη προοπτική. Ενώ οι δυο τους έχουν την ελπίδα να επιβιώσουν και ενδεχομένως να γυρίσουν πίσω στην οικογένειά τους και να δουν τα παιδιά τους να μεγαλώνουν».

Και, τέλος, το τι έχει να πει το «TWD: The Ones Who Live» όσον αφορά την πραγματικότητα που μας περιβάλλει: «Αποτελεί καθρέφτη του τι συμβαίνει τώρα στον κόσμο με τα αυταρχικά καθεστώτα και τα αποτρόπαια πράγματα που συμβαίνουν στο όνομα του ‘ευρύτερου καλού’. Μας ωθεί να καταλάβουμε ότι, αν και είμαστε διαφορετικοί, με διαφορετικές εμπειρίες και διαφορετικές οπτικές, είμαστε όλοι ανθρωπινα οντα. Και ότι οφείλουμε να εξετάζουμε κάθε κατάσταση με συμπόνια και καλοσύνη».

