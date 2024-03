Η δημοφιλής τραγουδοποιός, Billie Eilish, έγινε η νεότερη τραγουδίστρια, η οποία έχει κερδίσει δύο φορές βραβείο Oscar.

Η αγαπημένη, του νεανικού κοινού κυρίως, μουσικός κατάφερε να αποσπάσει μαζί με τον αδερφό της, Finneas O’Connell, το Όσκαρ «Καλύτερου Τραγουδιού» στην 96η Απονομή της διοργάνωσης. Το τραγούδι «What Was I Made For?» που δημιουργήθηκε για την ταινία Barbie, κατάφερε να συναρπάσει κοινό και κριτές.

«Νιώθω απερίγραπτα τυχερή και μεγάλη τιμή», είπε η τραγουδίστρια μόλις ανέβηκε στη σκηνή. Ευχαρίστησε τη σκηνοθέτη της ταινίας και εν συνεχεία συμπλήρωσε ότι «αυτό δείχνει το πόσο όλοι επηρεάστηκαν από την ταινία και πόσο υπέροχη είναι».

Βέβαια, δεν είναι η πρώτη φορά που τα δύο αδέρφια καταφέρνουν να κρατήσουν στα χέρια τους το χρυσό αγαλματίδιο. Το 2021 η Billie Eilish και Finneas O’Connell ανέβηκαν στη σκηνή της διοργάνωσης, για να παραλάβουν στην ίδια κατηγορία το βραβείο Όσκαρ, για το «No Time to Die». Το εν λόγω τραγούδι δημιουργήθηκε για τις ανάγκες της ομώνυμης ταινίας «James Bond».

Έτσι πλέον έχει στην κατοχή της δύο χρυσά αγαλματίδια και μόλις σε ηλικία 22 ετών.

Billie Eilish and Finneas performing “What Was I Made For?” at the #Oscars pic.twitter.com/mcT6vuEuzc

— Apurv Anand (@apurv_anand) March 11, 2024