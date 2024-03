Η Norah Jones ή Geethali Norah Jones Shankar – όπως είναι το πλήρες όνομά της – είναι κόρη του Ινδού δεξιοτέχνη του σιτάρ και συνθέτη Ravi Shankar και ετεροθαλής αδερφή των συναδέλφων Ινδών μουσικών Anouska Shankar και Shubhendra Shankar. Η Aμερικανίδα τραγουδίστρια – τραγουδοποιός και πιανίστα χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερη μίξη τζαζ, φωνητικής ποπ, blues και country. Υπολογίζεται ότι έχει πουλήσει περισσότερους από 50 εκατομμύρια δίσκους παγκοσμίως, ενώ το Billboard την ονόμασε κορυφαία καλλιτέχνιδα της τζαζ της δεκαετίας του 2000. Έχει κερδίσει εννέα βραβεία Grammy και κατατάχθηκε στην 60η θέση στους καλλιτέχνες του περιοδικού Billboard στο chart της δεκαετίας του 2000.

To «Visions» είναι το 9ο της άλμπουμ και όπως όλα δείχνουν η δημιουργός ξαναβρίσκει την… υπερφυσική της δύναμη. Όχι ότι την είχε χάσει, αλλά σε δώδεκα τραγούδια διάρκειας 45 λεπτών και 38 δευτερολέπτων δείχνει με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο ότι βρήκε τη χαρά της ζωής και της μουσικής αναγέννησης. Χωρίς φανφάρες με funky πινελιές, ψυχεδελικές και soul χροιές με αιθέρια φωνητικά, κιθάρες που αποπνέουν… δημιουργική ασάφεια και πλήκτρα με άρωμα vintage.

Είναι άρα παλιομοδίτικο άλμπουμ θα μπορούσε να είναι η υπόθεση εργασίας για το «Visions»; Κάθε άλλο. Αποπνέει φρεσκάδα, είναι γόνιμη εργασία χωρίς προκαταλήψεις ή τουλάχιστον απευθύνεται στους ακροατές που δεν έχουν παρωπίδες.

Στο άλμπουμ αυτό δεν έχει τίποτα αφεθεί στην τύχη. Το ονόμασε «Visions» επειδή πολλές από τις ιδέες της, «δημιουργήθηκαν» in the middle of the night. Εκεί που το συνειδητό και το ασυνείδητο μπλέκεται πότε όμορφα πότε άσχημα. Στην προκειμένη περίπτωση η ονειροπόληση της Norah Jones, μεταφέρθηκε στο τελικό προϊόν με τον πλέον συνειδητό τρόπο. Καθαρό και ανάλαφρο αναδύει υφές τόσο γήινες όσο και ονειρικές.

Καθοριστικός ο ρόλος Leon Michels (βετεράνος του ρετρό-σόουλ ήχο του συγκροτήματος Sharon Jones & the Dap-Kings) ο οποίος έχει συνεργαστεί και στο παρελθόν με την Norah στο «I Dream of Christmas» (2021). Στο «Visions» ο παραγωγός δεν ακολουθεί μόνο το όραμα της δημιουργού αλλά λειτουργεί και ο ίδιος ως δημιουργός. Παίρνει τα «Οράματα» της Jones και τα κάνει να πάλλονται απαλά και γλυκά και κυρίως να αποπνέουν θαλπωρή. Άλλωστε η ατμόσφαιρα που δημιουργεί η Αμερικανίδα δημιουργός δεν είναι κάτι πρωτόγνωρο για τις εργασίες της. Και αυτό είναι ένα από το μεγάλο της ατού.

H Norah Jones εξισορροπεί την ιδιαιτερότητα των συνθέσεών της και τους αυτοσχεδιασμούς για να δημιουργήσει μια διπλή ατμόσφαιρα αυστηρής δεξιοτεχνίας και ελευθερίας που μοιάζει με jam session. Προσθέστε επίσης blues, italo western και soul μουσικές. Τραγούδια όπως είναι τα «Staring at the Wall», «Visions», «Swept Up in the Night» και «On My Way» καταδεικνύουν την αποτελεσματικότητα των μίξεών της, στις συνθέσεις ενώ η φωνή της δεν παύει να είναι υποβλητικά αλλά και συναισθηματική στα «Αll This Time» και «That’s Life», αντιστοίχως Ως πιανίστρια ξεχωρίζει στα «Paradise» και «Running». Τα δώδεκα τραγούδια είναι αφηγηματικά, αφορούν την ανθρώπινη ζωή, βγαλμένα μέσα από την καθημερινή εμπειρία και μιλούν για τη ζωή, τη σάρκα, την καρδιά και το πνεύμα.

Αρνούμενη να παραμείνει σταθερή σε μία μόνο δημιουργική θέση, είναι δημιουργός που κινείται διαρκώς και με τιμιότητα στη δουλειά και αυτό της το αναγνωρίζουμε.

4,5 / 5

+ : η Norah Jones

– : η αναμονή για την επόμενη εργασία της