Ο γενικός διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας δήλωσε σήμερα ότι «η υγειονομική και ανθρωπιστική κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας είναι απάνθρωπη» έπειτα από τέσσερις και πλέον μήνες πολέμου, ο οποίος ξέσπασε μετά την επίθεση της Χαμάς.

«Σε τι κόσμο ζούμε όταν οι άνθρωποι δεν μπορούν να προμηθευτούν τροφή και νερό; Όταν άνθρωποι που δεν μπορούν ούτε να περπατήσουν δεν μπορούν να λάβουν ιατρική φροντίδα;» δήλωσε ο Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους στην τακτική συνέντευξη Τύπου στη Γενεύη.

«Σε τι κόσμο ζούμε όταν το υγειονομικό προσωπικό κινδυνεύει να βομβαρδιστεί την ώρα που κάνει τη δουλειά του; Σε τι κόσμο ζούμε όταν τα νοσοκομεία πρέπει να κλείνουν γιατί δεν υπάρχει πια ούτε ηλεκτρικό ρεύμα, ούτε φάρμακο για να σωθούν οι ασθενείς και τα οποία αποτελούν στόχο του στρατού;» Για τον επικεφαλής του ΠΟΥ, «η υγειονομική και ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα είναι απάνθρωπη και συνεχίζει να επιδεινώνεται».

.@WHO and partners continue facilitating referrals of critical patients amid ongoing hostilities around Nasser hospital in #Gaza.

During yesterday’s mission, an additional 19 patients, including some in critical condition, were transferred to hospitals in southern Gaza.

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) February 21, 2024