Τη χθεσινοβραδινή υπερψήφιση του νομοσχεδίου για την ισότητα των ομόφυλων ζευγαριών στον πολιτικό γάμο στην Ελλάδα, χαιρετίζουν με κοινό ανακοινωθέν, οι πρεσβείες 28 χωρών.

«Θα θέλαμε με να καλωσορίσουμε την έγκριση της νομοθεσίας για την ισότητα στον γάμο και την αναγνώριση των οικογενειών του ιδίου φύλου», αναφέρει η κοινή δήλωση.

Πρόκειται για 27 χώρες από την Ευρώπη, τη Βόρεια και τη Νότια Αμερική, την Ωκεανία και την Αφρική, οι οποίες έχουν ήδη ψηφίσει ανάλογα νομοσχέδια, υποδεχόμενες κατ’ αυτόν τον τρόπο με επευφημίες την Ελλάδα στο «κλαμπ» των 37 πλέον κρατών που έχουν κατοχυρώσει αναγνώριση και ίσα δικαιώματα για οικογένειες ομόφυλων ζευγαριών.

«Εορτάζουμε αυτή την ιστορική στιγμή με τον λαό, το κοινοβούλιο και την κυβέρνηση της Ελλάδας», τονίζουν οι πρεσβείες των 28 χωρών, σχεδόν όλες ανεπτυγμένες οικονομίες και μέλη του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ).

«Η επέκταση του θεμελιώδους δικαιώματος στον γάμο για τα ομόφυλα ζευγάρια ήταν ένα σημαντικό ορόσημο στη διαδρομή προς την ισότητα και την αξιοπρέπεια για όλους στις χώρες μας», προσθέτουν.

A joint statement by the Embassies of

🇳🇱🇧🇪🇨🇦🇪🇸🇿🇦🇳🇴🇸🇪🇦🇷🇮🇸🇵🇹🇩🇰🇫🇷🇳🇿🇺🇾🇬🇧🇮🇪🇱🇺🇺🇸🇨🇴🇦🇺🇫🇮🇩🇪🇲🇹🇦🇹🇨🇱🇲🇽🇨🇭🇪🇪

