Βαρύς ο απολογισμός της επίθεση που σημειώθηκε στο Κάνσας Σίτι του Μιζούρι όταν άγνωστοι άνοιξαν πυρ στο περιθώριο της εορταστικής παρέλασης για την κατάκτηση του Super Bowl από τους Chiefs.

Μέχρι στιγμής οι αρχές έχουν ανακοινώσει το θάνατο μίας μητέρας και 22 τραυματισμούς, σύμφωνα με πληροφορίες του Reuters. Ανάμεσα στους τραυματίες βρίσκονται και 11 παιδιά, ηλικίας 6 έως και 15 ετών. Όλοι οι τραυματίες αναμένεται να ανακάμψουν, σύμφωνα με το ιατρικό προσωπικό.

Την ίδια ώρα, σε τρεις συλλήψεις έχει προχωρήσει η αστυνομία για την ανείπωτη τραγωδία που σημειώθηκε στο Κάνσας.

Ο πυροβολισμός έγινε δυτικά του σταθμού Union, κοντά στο γκαράζ, καθώς οι οπαδοί των Chiefs αποχωρούσαν από την εκδήλωση, σύμφωνα με την αστυνομία.

«Πυροβολισμοί έπεσαν περιμετρικά του (σιδηροδρομικού σταθμού) Union Station. Παρακαλώ απομακρυνθείτε από την περιοχή», ανακοίνωσε η αστυνομία του Κάνσας Σίτι στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X (πρώην Twitter), διευκρινίζοντας ότι προσπαθεί «ακόμη να προσδιορίσει τον αριθμό των θυμάτων», έλεγε μία από τις πρώτες ανακοινώσεις της αστυνομίας.

