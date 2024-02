Λίγη ώρα μετά τους πυροβολισμούς που σημειώθηκαν στο Κάνσας κατά τη διάρκεια της παρέλασης για τη νίκη των Kansas City Chiefs στο Super Bowl, αρχίζουν να βλέπουν το φως της δημοσιότητας πληροφορίες σχετικά με όσα έγιναν.

«Πυροβολισμοί έπεσαν περιμετρικά του (σιδηροδρομικού σταθμού) Union Station. Παρακαλώ απομακρυνθείτε από την περιοχή», ανακοίνωσε η αστυνομία του Κάνσας Σίτι στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X (πρώην Twitter), διευκρινίζοντας ότι προσπαθεί «ακόμη να προσδιορίσει τον αριθμό των θυμάτων».

At least one person was killed and nine others suffered gunshot wounds in a shooting at Kansas City’s Union Station just after the Chiefs parade, a fire department spokesperson said. Two armed people are in custody.

