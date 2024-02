Πυροβολισμοί σημειώθηκαν σήμερα στο Κάνσας Σίτι, κατά τη διάρκεια της παρέλασης για τη νίκη των Kansas City Chiefs στο Super Bowl, ανακοίνωσε η αστυνομία της πόλης του Μιζούρι, στις κεντρικές Ηνωμένες Πολιτείες.

«Πυροβολισμοί έπεσαν περιμετρικά του (σιδηροδρομικού σταθμού) Union Station. Παρακαλώ απομακρυνθείτε από την περιοχή», ανακοίνωσε η αστυνομία του Κάνσας Σίτι στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X (πρώην Twitter), διευκρινίζοντας ότι προσπαθεί «ακόμη να προσδιορίσει τον αριθμό των θυμάτων».

BREAKING: Gunfire erupts at the end of the Super Bowl parade in Kansas City, MO pic.twitter.com/EHzpNFRDxL

Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για οχτώ τραυματίες, χωρίς ωστόσο να έχει γίνει σαφής ο αριθμός τους. Δύο ένοπλοι συνελήφθησαν, σύμφωνα με την αστυνομία.

WATCH LIVE: Police say several people have been shot near the scene of the Kansas City Chiefs’ victory parade. https://t.co/HP1l8VOYst

— CBS News (@CBSNews) February 14, 2024