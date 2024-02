Λένε πως όλοι ερχόμαστε στη ζωή για να υπηρετήσουμε έναν σκοπό. Αν ισχύει αυτό τότε ο Kelvin Kiptum δεδομένα είχε γεννηθεί για να τρέχει. Ο 24χρονος κάτοχος του κορυφαίου χρόνου στον Μαραθώνιο σκοτώθηκε σε τροχαίο.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά έχασε τον έλεγχο του οχήματός του ενώ οδηγούσε στο Καπταγκάτ, στη νοτιοδυτική Κένυα και άφησε στην άσφαλτο την τελευταία του πνοή. Νεκρός στο δυστύχημα είναι και ο προπονητής του, Ζερβέ Χακιζιμάνα, ενώ σοβαρά τραυματισμένο μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ένα ακόμα άτομο.

Ποιος ήταν όμως ο άνθρωπος που έσπασε τα χρονόμετρα και έγραψε για πάντα το όνομά του στην ιστορία του στίβου;

Όλα άρχισαν στο απομονωμένο χωριό Τσέπσαμο της Κένυας το οποίο βρίσκεται ανάμεσα στους λόφους του Κέιο. Από μικρός ο Kelvin Kiptum Cheruiyat, όπως ήταν το πλήρες όνομά του, αρέσκονταν στο να τρέχει στα χωράφια. Μέλος μια φτωχής οικογένειας δεν είχε καν παπούτσια να βάλει.

Εκεί τον συνάντησε τυχαία και ο μετέπειτα προπονητής του, Ζερβέ Χακιζιμάνα. Ωστόσο, πριν από εκείνον ο πατέρας του είχε φροντίσει να βάλει στέρεες βάσεις στον γιο του μαθαίνοντας τον να είναι υπομονετικός και να ξεπερνά τις δυσκολίες.

Ο Σαμσόν Τσερούγιατ αρκετά χρόνια αργότερα θα μιλούσε για τον γιο του με περηφάνια. «Ο Kiptum είναι πολύ υπάκουος. Δεν έχει δοκιμάσει ποτέ αλκοόλ και έχει τα ίδια ιδανικά που του έχω εμφυσήσει. Είμαι επίσης πολύ χαρούμενος που ο Kiptum δεν άλλαξε ποτέ την ομάδα μάνατζέρ του, ακόμη και όταν τα αστέρια άρχισαν να ευθυγραμμίζονται γι’ αυτόν» ανέφερε σε μια συνέντευξη που παραχώρησε πριν από περίπου ένα χρόνο.

Τίποτα στην πορεία του δεν του χαρίστηκε. Έμενε πολλά χιλιόμετρα μακριά από το σημείο που έκαναν προπονήσεις οι κορυφαίοι Κενυάτες αθλητές και την ίδια ώρα τα οικονομικά της οικογένειάς του δεν του επέτρεπαν πολλά.

Πάντοτε, όμως, ήταν δίπλα του. Τον βοηθούσαν για να κυνηγήσει τα όνειρά του. Εκείνος έτρεχε όσο περισσότερο μπορούσε, ήταν αυτό που τον ικανοποιούσε περισσότερο απ’ όλα. Ήθελε να μοιάσει στους κορυφαίους αθλητές.

Μάλιστα, για να τρέξει σε έναν αγώνα ο οποίος θα του έδινε το εισιτήριο για να μπει στην ομάδα προετοιμασίας των κορυφαίων δρομέων της χώρας χρειάστηκε να δανειστεί παπούτσια από τον Τζέφρι Κιπσάνγκ Καμγουορόρ, όμως δεν τα κατάφερε.

Η αποτυχία δεν τον απογοήτευσε. Αντίθετα, πείσμωσε και έκανε τα πάντα για να βελτιωθεί. Συνέχισε να δουλεύει σκληρά. Νοίκιασε ένα ερειπωμένο σπίτι το οποίο μετέτρεψε σε αυτοσχέδιο γυμναστήριο και μαζί με τον πατέρα του έκανε το δικό του πρόγραμμα γυμναστικής.

Άρχισε να τρέχει σε αγώνες ημιμαραθωνίου απ’ όταν ήταν μόλις 13 ετών. Οι επιδόσεις του ήταν καλές και έδειχνε ότι διέθετε το απαραίτητο ταλέντο για να ξεχωρίσει. Κάπου εδώ μπήκε στην εξίσωση Ζερβέ Χακιζιμάνα.

Αμέσως εντόπισε το ταλέντο του και αποφάσισε να δουλέψει μαζί του. Από την αρχή πίστευε ότι ο Kelvin Kiptum ήταν γεννημένος για μαραθώνιο, αλλά δυσκολεύτηκε να τον πείσει. «Είχε κάποιο φόβο και για αυτό προτιμούσε τον ημιμαραθώνιο μέχρι το 2022. Τότε συμφώνησε να πάει στη μεγαλύτερη απόσταση», είχε δηλώσει ο προπονητής τους.

Ποιο ήταν το αποτέλεσμα αυτής της αλλαγής; Τον Δεκέμβριο 2022 ο Kiptum έτρεξε για πρώτη φορά σε Μαραθώνιο στη Βαλένθια. Ολοκλήρωσε τη διαδρομή των 42,195 μέτρων σε 2:01:53, έκοψε πρώτος το νήμα και έκανε τον τέταρτο καλύτερο χρόνο όλων των εποχών.

Ακολούθησε ο αγώνα του στο Λονδίνο όπου παρά τη βροχή κατάφερε να πάρει τη νίκη και να βελτιώσει και άλλο το χρόνο του αφού τερμάτισε σε 2:01:25. Στον τρίτο Μαραθώνιο της ζωής του κατάφερε να σπάσει τα χρονόμετρα.

WORLD RECORD: We have a new man in town. Kelvin Kiptum just broke Eliud Kipchoge’s World Record with an unofficial time of 2:00:35! UNBELIEVABLE! pic.twitter.com/XfeMEzPveZ

— Chicago Marathon (@ChiMarathon) October 8, 2023