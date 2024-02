Θρήνο προκάλεσε στον παγκόσμιο αθλητισμό η είδηση του θανάτου του 24χρονου Κενυάτη δρομέα Kelvin Kiptum, που είχε την κορυφαία παγκόσμια επίδοση σε Μαραθώνιο.

Ο 24χρονος ο οποίος κέρδισε τον μαραθώνιο του Λονδίνου τον Απρίλιο, προτού σημειώσει την κορυφαία επίδοση στο Σικάγο τον Οκτώβριο με χρόνο 2:00:35, έχασε τον έλεγχο του οχήματός του ενώ οδηγούσε στο Καπταγκάτ, στη νοτιοδυτική Κένυα και άφησε στην άσφαλτο την τελευταία του πνοή. Νεκρός στο δυστύχημα είναι και ο προπονητής του, Ζερβέ Χακιζιμάνα, ενώ σοβαρά τραυματισμένο μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ένα ακόμα άτομο.

Ο πρόεδρος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Στίβου Σεμπάστιαν Κόε, εξέφρασε τα συλλυπητήριά του.

We are shocked and deeply saddened to learn of the devastating loss of Kelvin Kiptum and his coach, Gervais Hakizimana.

On behalf of all World Athletics we send our deepest condolences to their families, friends, teammates and the Kenyan nation.

It was only earlier this week in… pic.twitter.com/dDBKgjXNKL

— Seb Coe (@sebcoe) February 11, 2024