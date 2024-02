Τουλάχιστον 11 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 110 αγνοούνται μετά την κατολίσθηση που έπληξε ένα χωριό εξόρυξης χρυσού στις νότιες Φιλιππίνες.

Κάτω από τα χαλάσματα όμως συντελέστηκε ένα θαύμα. Διασώστες έψαχναν επιζώντες στο χωριό Μασάρα στο νότιο νησί Μιντανάο και βρήκαν ζωντανό ένα κορίτσι, το οποίο είχε μείνει θαμμένο για περίπου 60 ώρες, όπως είπε στο AFP ο αξιωματούχος της υπηρεσίας καταστροφών Έντουαρντ Μακαπίλι. Η ηλικία του κοριτσιού παραμένει άγνωστη.

«Είναι ένα θαύμα και δίνει ελπίδα στους διασώστες. Η ανθεκτικότητα ενός παιδιού είναι συνήθως μικρότερη από εκείνη των ενηλίκων, ωστόσο το παιδί επέζησε» είπε ο Μακαπίλι.

A #landslide came down in the gold mining village of Masara, in the province of Davao de Oro, #Philippines . The landslide swamped 2 buses carrying workers who were returning home. At least 7 people have died and 48 are missing. Rescue efforts are underway. #climate #GlobalCrisis pic.twitter.com/KFKg0LLr0U

Η κατολίσθηση σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης, καταστρέφοντας σπίτια και καταπλακώνοντας τρία λεωφορεία και ένα τζιπ που περίμεναν να παραλάβουν εργάτες από ένα ορυχείο χρυσού.

Οι ερευνητές έδιναν μάχη με τον χρόνο και τον καιρό για να βρουν κάποιον επιζώντα μέσα στην πυκνή λάσπη, καθώς την Παρασκευή έπεφτε πολλή βροχή στην περιοχή.

Οι κατολισθήσεις αποτελούν συχνό κίνδυνο στις Φιλιππίνες λόγω του ορεινού εδάφους, των ισχυρών βροχοπτώσεων και της εκτεταμένης αποψίλωσης των δασών από την εξόρυξη, τη γεωργία και την παράνομη υλοτομία.

Heavy rain that has lashed Mindanao, #Philippines , for weeks has caused #flooding and #landslides .

The death toll in #Davao City has risen to 14. More than 240 thousand people have fled their homes, of which more than 70 thousand people are in evacuation centers.#climate pic.twitter.com/1E42tF0hy5

— EVA (@EVA41780163) February 4, 2024