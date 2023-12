Σεισμός 5,9 Ρίχτερ έγινε σήμερα ανοιχτά της Λουζόν, στις Φιλιππίνες, σύμφωνα με την κρατική σεισμολογική υπηρεσία, με αποτέλεσμα να εκκενωθούν κτίρια στη Μανίλα, όπου έγινε αισθητός, σύμφωνα με βίντεο στο Twitter.

Η σεισμολογική υπηρεσία των Φιλιππίνων ανέφερε σε ανάρτησή ότι δεν αναμένει ζημιές, αλλά προειδοποίησε για μετασεισμούς. Ο σεισμός ήταν 5,9 Ρίχτερ και το εστιακό του βάθος ήταν στα 79 χιλιόμετρα.

Εικόνες που κυκλοφόρησαν στα social media δείχνουν κυβερνητικούς υπαλλήλους να εκκενώνουν τα κτίρια της Γερουσίας, το προεδρικό μέγαρο και το υπουργείο Δικαιοσύνης. Εκκενώθηκαν επίσης πανεπιστήμια.

WATCH: Lawmakers and employees of House of Representatives evacuate the main building of Batasang Pambansa after a magnitude 5.9 earthquake struck near Lubang, Occidental Mindoro. | @xianneangel pic.twitter.com/cVyUzyIDRg — CNN Philippines (@cnnphilippines) December 5, 2023

Το Ευρωπαϊκό Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC) είχε νωρίτερα εκτιμήσει το μέγεθος του σεισμού στους 6,2 βαθμούς προτού αναθεωρήσει την εκτίμησή του στους 6 βαθμούς και αποτιμούσε το εστιακό του βάθος στα 126 χιλιόμετρα.