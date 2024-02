Για τρίτη φορά μέσα σε λίγους μήνες εξερράγη το ηφαίστειο στην χερσόνησο Ρεϊκιάνες, στη νοτιοδυτική Ισλανδία, κοντά στο κορυφαίο τουριστικό θέρετρο Blue Lagoon.

Η προηγούμενη έκρηξη του ηφαιστείου άρχισε στις 14 Ιανουαρίου και διήρκεσε περίπου δύο μέρες, με ποτάμια λάβας να φτάνουν στα περίχωρα της πόλης Γκρίνταβικ, της οποίας οι σχεδόν 4.000 κάτοικοι είχαν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους, κάποια εκ των οποίων κάηκαν.

A volcano in Iceland, near Grindavík, erupts for the third time https://t.co/2CBSYQcOCf 📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/UtaixNhxnO — Sky News (@SkyNews) February 8, 2024

Η λάβα βγαίνει από μια ρωγμή μήκους 3 χιλιομέτρων και ρέει δυτικά, σύμφωνα με τις Αρχές. «Είναι πιο μακριά από το Γκρίνταβικ σε σχέση με την προηγούμενη φορά, οπότε είναι καλύτερα για την πόλη» δήλωσε τηλεφωνικά η Kristin Jonsdottir, σεισμολόγος στο Met Office. «Αυτό που διακυβεύεται τώρα είναι μάλλον οι υποδομές πιο βόρεια, όπως το Svartsengi, όπου βρίσκονται το εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας και η Γαλάζια Λιμνοθάλασσα, και ο δρόμος μεταξύ του Keflavik και του Grindavik».

My view from the ✈️ as we took off from #Reykjavik this morning. Incredible to see the power of nature like this. #Iceland #eruption #volcano 🌋 pic.twitter.com/vocMS9PuN1 — Dr Bryony Mathew (@BryonyMathew) February 8, 2024

Τα ξενοδοχεία στην περιοχή του Blue Lagoon εκκενώθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας, σύμφωνα με την εφημερίδα Morgunbladid. Εκκενώθηκαν επίσης και άλλες υποδομές στην περιοχή, όπως το εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που ανήκει στην HS Orka hf και μια σειρά επιχειρήσεων που επικεντρώνονται στη γεωθερμική θερμότητα και ενέργεια. Οι Αρχές έχουν κατασκευάσει χωμάτινα φράγματα για την προστασία της περιοχής από τις ροές λάβας.