Εξερράγη την Κυριακή το ηφαίστειο που βρίσκεται στην νοτιοδυτική Ισλανδία. Σύμφωνα δε με τη μετεωρολογική υπηρεσία της χώρας αυτή είναι η πέμπτη έκρηξη στη χερσόνησο Reykjanes από το 2021.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Reuters, που επικαλείται ενημέρωση της υπηρεσίας πολιτικής προστασίας, εστάλη ελικόπτερο της ακτοφυλακής για να εκτιμήσει την κατάσταση και την ακριβή τοποθεσία. Η έκρηξη ξεκίνησε βόρεια της ψαροχώρας Γκρίνταβικ, αλλά δεν είναι ακόμη σαφές από πού ακριβώς αναδύεται η λάβα ή προς ποια κατεύθυνση ρέει.

Σύμφωνα με το CNN, ο αστυνομικός διευθυντής της Ισλανδίας έδωσε εκ νέου εντολή στους κατοίκους της ψαροχώρας Γκρίνταβικ, να εκκενώσουν και πάλι την πόλη το βράδυ της Δευτέρας, αφού ηφαιστειακές ρωγμές άνοιξαν σε δρόμους της περιοχής. Το Γκρίνταβικ, περίπου 70 χιλιόμετρα (43 μίλια) νοτιοδυτικά της πρωτεύουσας της Ισλανδίας Ρέικιαβικ στη χερσόνησο Ρέικιανες, εκκενώθηκε προηγουμένως μετά από εβδομάδες σεισμικής δραστηριότητας που κορυφώθηκε με μια δραματική ηφαιστειακή έκρηξη που εκτόξευσε εκρήξεις λάβας και έστειλε τεράστια σύννεφα καπνού στον ουρανό.

H πόλη φιλοξενεί επίσης τη διάσημη Γαλάζια Λιμνοθάλασσα της Ισλανδίας, η οποία προσελκύει τουρίστες στο αχνιστό γεωθερμικό νερό της και αποτελεί ένα από τα πιο επισκέψιμα αξιοθέατα της χώρας. «Μπορεί να υποτεθεί ότι η εντολή θα είναι σε ισχύ για τις επόμενες τρεις εβδομάδες», ανέφερε η Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας σε ανακοίνωσή της το Σάββατο, προσθέτοντας ότι οι μόνες εξαιρέσεις από την εντολή θα είναι για τις αρχές για τη διεξαγωγή επίσημων εργασιών ή για τους κατοίκους «για μικρά χρονικά διαστήματα κατά τη διάσωση τιμαλφών.»

Η τελευταία εντολή εκκένωσης έρχεται μετά την αναφορά της Ισλανδικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας την Παρασκευή ότι οι κίνδυνοι που σχετίζονται με τις ηφαιστειακές ρωγμές κρίθηκαν υψηλότερου κινδύνου από ό,τι στην προηγούμενη αξιολόγησή της.

«Με βάση την εκτίμηση κινδύνου της Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας που εκδόθηκε στις 12 Ιανουαρίου, δεν θεωρείται δικαιολογημένη η συνέχιση της παραμονής στο Γκρίνταβικ, υπό το πρίσμα της δημόσιας ασφάλειας», ανέφερε η κυβερνητική υπηρεσία.

A volcanic eruption has started just north of the town of #Grindavik #volcaniceruption #Reykjanes #iceland #volcano pic.twitter.com/gH7kfMTulD

Η Ισλανδία φιλοξενεί 32 ενεργά ηφαίστεια και βρίσκεται πάνω σε ένα όριο τεκτονικής πλάκας που συνεχώς διασπάται, απομακρύνοντας τη Βόρεια Αμερική και την Ευρασία κατά μήκος της γραμμής της μεσοατλαντικής κορυφογραμμής. Ως εκ τούτου, η χώρα είναι συνηθισμένη σε ηφαιστειακές εκρήξεις, αν και συχνά συμβαίνουν στην άγρια φύση, μακριά από κατοικημένες περιοχές.

Το ηφαιστειακό σύστημα Bárðarbunga στο κέντρο της χώρας εξερράγη το 2014, παράγοντας λάβα που κάλυψε 84 τετραγωνικά χιλιόμετρα (32 τετραγωνικά μίλια) ορεινών περιοχών, αλλά δεν προκάλεσε ζημιές σε κοινότητες.

Οι ειδικοί δεν αναμένουν ότι η τελευταία σειρά εκρήξεων θα προκαλέσει το ίδιο χάος με αυτό που παρατηρήθηκε το 2010, όταν εξερράγη το ηφαίστειο Eyjafjallajökull, καθώς είναι απίθανο να περιλαμβάνει παγετώδεις πάγους που οδήγησαν σε ένα τεράστιο σύννεφο τέφρας.

Περίπου 100.000 πτήσεις ακυρώθηκαν, επηρεάζοντας 2 εκατομμύρια ανθρώπους, ως αποτέλεσμα της τέφρας που εκτοξεύτηκε από την έκρηξη του 2010, η οποία απειλούσε να σταματήσει τους κινητήρες των αεροσκαφών και να προκαλέσει ηλεκτρική βλάβη.

🚨#BREAKING: Iceland Volcano has erupted for the Second Time now being extremely Dangerously Close to the town of Grindavík

📌#Grindavík | #Iceland

Currently After powerful earthquake swarms shaking the country’s southwestern Reykjanes Peninsula volcano has erupted for the… pic.twitter.com/anh2kp23I8

— R A W S A L E R T S (@rawsalerts) January 14, 2024