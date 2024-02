Ο Φρανσουά Μιτεράν, ο επί 14ετία πρόεδρος της Γαλλίας, θα ήταν αδύνατο να έχει δώσει το παρών στη 47η Σύνοδο Κορυφής της G7, το Ιούνιο του 2021 στη νότια Αγγλία. Εκτός του ότι ο κύκλος του στο Μέγαρο Ελιζέ είχε κλείσει τον Μάιο του 1995, είχε αποβιώσει τον Ιανουάριο του 1996 από καρκίνο του προστάτη. Άρα θα ήταν και αδύνατο τον έχει συναντήσει ο Τζο Μπάιντεν.

Σε πρόσφατη προεκλογική ομιλία του στο Λας Βέγκας ο νυν πρόεδρος των ΗΠΑ θέλησε να επικαλεστεί έναν διάλογο που είχε κατά τη διάρκεια εκείνης της συνάντησης των ισχυρών του πλανήτη στο Κόρνγουολ και εν τη ρύμη του λόγου του αναφέρθηκε στον σοσιαλιστή πολιτικό κι όχι στον Εμανουέλ Μακρόν.

Το λεκτικό σφάλμα του, μάλιστα, ήταν για μια στιγμή διπλό, καθώς έκανε λόγο για τον «Μιτεράν από τη Γερμανία», προτού διορθώσει την καταγωγή που του χρέωσε αρχικά. Όχι όμως και το πρώτο σκέλος της φράσης του.

WATCH: Joe Biden says he recently met with “Mitterand from Germany.”

Mitterand was the FRENCH President between 1981 and 1995.

He also died in 1996. pic.twitter.com/W0YPBDp69n

— Raheem. (@RaheemKassam) February 5, 2024