Τα βραβεία Grammy 2024 αποτελούν αδιαμφισβήτητα τα Όσκαρ της μουσικής βιομηχανίας, και είναι πολύ σημαντικό για κάθε καλλιτέχνη να καταφέρνει να έχει τουλάχιστον ένα.

Η Τέιλορ Σουίφτ, λοιπόν, φέτος έγραψε Ιστορία, όχι γιατί κέρδισε το βραβείο Grammy για το άλμπουμ της χρονιάς, αλλά γιατί απέκτησε το τέταρτο για τη συλλογή της. Η ίδια, μάλιστα κατέκτησε και το βραβείο για το καλύτερο ποπ άλμπουμ.

Η νίκη της Τέιλορ Σουίφτ είναι τόσο μεγάλη, καθώς ξεπέρασε και διαχρονικούς καλλιτέχνες, που είχαν κατακτήσει μέχρι τρεις φορές το συγκεκριμένο τίτλο, όπως ο Στίβι Γουόντερ και ο Φρανκ Σινάτρα. Παράλληλα η τραγουδίστρια ανακηρύχθηκε από το περιοδικό Time ως το πρόσωπο της χρονιάς για το 2023.

«Εντάξει, αυτό είναι το 13ο Grammy μου, που είναι ο τυχερός μου αριθμός, δεν ξέρω αν σας το έχω πει ποτέ αυτό», είπε γελώντας η Τέιλορ Σουίφτ, καθώς παραλάμβανε το Grammy για το καλύτερο ποπ άλμπουμ.

Taylor Swift announces her new album ‘The Tortured Poets Department’ at the #Grammys. pic.twitter.com/uKCXm5RQbj — Variety (@Variety) February 5, 2024

Συγκίνησε η Σελίν Ντιόν

Όμως, τα απρόοπτα στα Grammys δεν τελείωσαν εκεί. Την απονομή στο καλύτερο άλμπουμ της χρονιάς έκανε η Σελίν Ντιόν, σε ένα πολύ συναισθηματικά φορτισμένο κλίμα. Η Καναδή τραγουδίστρια εμφανίστηκε στη σκηνή ένα χρόνο, αφού διαγνώστηκε με μία σπάνια νευρολογική διαταραχή, που την έκανε να ακυρώσει όλες τις εμφανίσεις της.

«Όταν λέω, ότι είμαι χαρούμενη που είμαι εδώ, πραγματικά το εννοώ μέσα από την καρδιά μου», σημείωσε χαρακτηριστικά η Σελίν Ντιόν.

📹 | Celine Dion presents Taylor Swift with Album of the Year at the 2024 #GRAMMYs pic.twitter.com/fr7iCi1l78 — Taylor Swift News (@TSwiftNZ) February 5, 2024

«Πραγματικά ελπίζω αυτό να μην αλλάξει τίποτα, καθώς η ζωή μου ήταν όμορφη χθες. Δεν νομίζω ότι έχω ξεχάσει κανέναν, ίσως βέβαια έχω ξεχάσει να φορέσω εσώρουχα», είπε με τη σειρά της η Μάιλι Σάιρους, η οποία απέσπασε τα δύο πρώτα της Grammy. Η νεαρή τραγουδίστρια κατάφερε να κερδίσει το βραβείο για τον δίσκο της χρονιάς, αλλά και το βραβείο για την καλύτερη ποπ σόλο ερμηνεία για το τραγούδι Flowers.

«I just won my first Grammy!!» – Miley Cyrus at the 2024 #Grammys pic.twitter.com/MJnrj9qSie — The Hollywood Reporter (@THR) February 5, 2024

Οι νικητές των Grammy

Ακολουθεί κατάλογος των κυριότερων βραβείων Grammy, τα οποία απονεμήθηκαν την Κυριακή 5/2 στο Λος Άντζελες, κατά την 66η τελετή:

Άλμπουμ της χρονιάς

Midnights, της Taylor Swift

Ηχογράφηση της χρονιάς

Flowers, της Miley Cyrus

Τραγούδι της χρονιάς

What Was I Made For?, σε ερμηνεία Billie Eilish (για το σάουντρακ της ταινίας Barbie), βραβεύθηκαν οι δημιουργοί του Billie Eilish και Finneas O’Connell.

Αποκάλυψη της χρονιάς

Victoria Monét

Καλύτερο άλμπουμ ραπ

Michael, του Killer Mike

Καλύτερο άλμπουμ ροκ

This is Why, των Paramore

Καλύτερο άλμπουμ ποπ

Midnights, της Taylor Swift

Καλύτερο άλμπουμ μουσικής του κόσμου

This Moment, των Shakti

