Ξεχειλίζει ο θυμός του αγροτικού κόσμου στις Βρυξέλλες, όπου σήμερα πραγματοποιείται η έκτακτη Σύνοδος Κορυφής των 27 κρατών – μελών. Σύμφωνα με εκτιμήσεις χίλια τρακτέρ έχουν αποκλείσει τους δρόμους γύρω από τον χώρο της συνόδου και ευρύτερα της πρωτεύουσας, «πολιορκώντας» τους ευρωπαίους ηγέτες.

Πέρα από τις σημερινές αντιδράσεις στις Βρυξέλλες, οι κινητοποιήσεις σε όλη την Ευρώπη κορυφώνονται. Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία, Ρουμανία και Ελλάδα είναι από τις χώρες όπου οι αγρότες προχωρούν σε μπλόκα, διαμαρτυρόμενοι για την ευρωπαϊκή πολιτική.

«Υπάρχουν χίλια τρακτέρ ή αγροτικά μηχανήματα», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο εκπρόσωπος της αστυνομίας, διευκρινίζοντας ότι οι αγρότες που διαδηλώνουν προέρχονται κυρίως από το Βέλγιο.

Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδουν Γαλλικά ΜΜΕ, οι αγρότες γκρέμισαν ένα ιστορικό άγαλμα από τη θέση του στην πλατεία Λουξεμβούργου ενώ υπήρξαν συγκρούσεις και με αστυνομικούς, οι οποίοι αποπειράθηκαν να περιορίσουν την συγκέντρωση.

Βίντεο και φωτογραφίες έχουν κατακλείσει τα social media στα οποία φαίνονται οι διαδηλωτές αγρότες να έχουν ανάψει φωτιές γύρω από το κτίριο όπου συνεδριάζουν οι 27.

Belgian farmers protest as EU leaders gather for summit in Brussels https://t.co/HHYoOTtk6X

Σημειώνεται ότι χθες Γάλλοι και Βέλγοι αγρότες απέκλεισαν ένα σημείο διέλευσης στα σύνορα μεταξύ των δύο χωρών, καταγγέλλοντας «τη στρέβλωση του ανταγωνισμού» που επικυρώνεται από συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών και ζητούν για σήμερα «πολύ ισχυρές ανακοινώσεις».

Protesting Belgian farmers have entered central Brussels in their tractors and are now heading toward the European Parliament.

Reports of first barricades and fires on the square (Lux) in front of the Parliament building.

Via @herqles_es pic.twitter.com/dDP4qPc9WR

— Visegrád 24 (@visegrad24) February 1, 2024