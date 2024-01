Τουλάχιστον εννέα άνθρωποι σκοτώθηκαν από πυρά αρμάτων μάχης κατά ενός καταφυγίου του ΟΗΕ, στο οποίο φιλοξενούνται εκτοπισμένοι στη Χαν Γιουνίς, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, με υψηλόβαθμο στέλεχος του Οργανισμού να καταγγέλλει «κατάφωρη παραβίαση» του δικαίου του πολέμου.

Άρματα μάχης έπληξαν ένα κτήριο που στεγάζει 800 ανθρώπους, δήλωσε ο Τόμας Γουάιτ, διευθυντής στη Γάζα της υπηρεσίας του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες (Unrwa), αναφέροντας έναν πρώτο απολογισμό με εννέα νεκρούς και 75 τραυματίες στην πλατφόρμα Χ.

Update – attack on Khan Younis Training Centre this afternoon – two tank rounds hit building that shelters 800 people – reports now 9 dead and 75 injured @UNRWA and @WHO team trying to reach the centre – agreed upon route with Israeli Army blocked with earth bank #Gaza

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι περικύκλωσε τη Χαν Γιουνίς κλιμακώνοντας τις επιχειρήσεις του κατά της Χαμάς.

Η Unrwa και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) προσπαθούσαν να φθάσουν στο κέντρο αυτό, πρόσθεσε ο Τόμας Γουάιτ, ο οποίος είχε κάνει λόγο νωρίτερα για φλεγόμενα κτήρια και πολλά θύματα. Εικόνες που μεταδόθηκαν από το αραβόφωνο δίκτυο Al Jazeera έδειχναν πυκνό καπνό και φλόγες να βγαίνουν από το κτίριο.

Ο Φιλίπ Λαζαρινί, επικεφαλής της Unrwa, κατήγγειλε από την πλευρά του «ακόμη μια φορά την κατάφωρη παραβίαση των βασικών κανόνων του πολέμου».

Το κέντρο εκπαίδευσης, που έγινε καταφύγιο, «είναι δηλωμένο σαφώς ως δομή του ΟΗΕ και οι συντεταγμένες του έχουν γνωστοποιηθεί στις ισραηλινές αρχές», κατήγγειλε και αυτός στο Χ, εκτιμώντας ότι ο απολογισμός των εννέα νεκρών είναι πιθανόν μεγαλύτερος.

Another horrific day in #Gaza. The number of those killed is likely higher.#KhanYounis vocational training centre is one of the largest @UNRWA facilities sheltering nearly 30,000 displaced people.

The compound is a clearly marked @UN facility & its coordinates were shared with… https://t.co/XZwK09ondV

— Philippe Lazzarini (@UNLazzarini) January 24, 2024