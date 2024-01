Το υπουργείο Εξωτερικών της Ουκρανίας άσκησε έντονη κριτική κατά του αμερικανικού τηλεοπτικού δικτύου HBO το οποίο έδωσε πρωταγωνιστικό ρόλο σε έναν Σέρβο ηθοποιό, ο οποίος τάσσεται υπέρ της εισβολής της Ρωσίας, στην επόμενη σεζόν της σειράς «White Lotus».

Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, το υπουργείο ανέφερε χαρακτηριστικά: «Ο Μίλος Μπίκοβιτς, ένας Σέρβος ηθοποιός που υποστηρίζει τη Ρωσία από την αρχή της μαζικής εισβολής, πρόκειται να πρωταγωνιστήσει στην 3η σεζόν της σειράς » White Lotus» του HBO. HBO, δεν σας πειράζει που θα συνεργαστείτε με κάποιον που υποστηρίζει τη γενοκτονία και παραβιάζει το διεθνές δίκαιο;».

