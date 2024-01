Το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης έκρινε σήμερα Παρασκευή (26/1) ότι τουλάχιστον ορισμένα δικαιώματα που διεκδικεί η Νότια Αφρική στην υπόθεση γενοκτονίας κατά του πολέμου του Ισραήλ στη Γάζα είναι βάσιμα.

BREAKING: The International Court of Justice rules in favor of South Africa’s request for provisional measures against Israel over Gaza war

Με την ανάγνωση να βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη, το δικαστήριο δήλωσε ότι αναγνωρίζει το δικαίωμα των Παλαιστινίων στη Γάζα να προστατεύονται από πράξεις γενοκτονίας.

Οι Παλαιστίνιοι φαίνεται να αποτελούν προστατευόμενη ομάδα σύμφωνα με τη σύμβαση για τη γενοκτονία, δήλωσε το δικαστήριο.

Ακόμη το δικαστήριο βλέπει τον κίνδυνο επιδείνωσης της κατάστασης στη Γάζα καλεί τις δυνάμεις του Ισραήλ να λάβουν μέτρα.

BREAKING: Judge Joan Donoghue says Israel must take measures to prevent the killing of Palestinians and ‘punish the direct and public incitement to commit genocide’.https://t.co/Qx8wVr4pVj

📺 Sky 501 pic.twitter.com/q1on0OQrkj

— Sky News (@SkyNews) January 26, 2024