Το νέο τους προπονητή βρήκαν στο πρόσωπο του Ντοκ Ρίβερς οι Μιλγουόκι Μπακς του Γιάννη Αντετοκούνμπο. Σχεδόν 24 ώρες μετά το διαζύγιο με τον Έντριαν Γκρίφιν, τα «ελάφια» συμφώνησαν με τον Ντοκ Ρίβερς, ο οποίος από την αρχή ήταν το φαβορί.

Ο πρωταθλητής του NBA με τους Σέλτικς το 2008 έχει μείνει χωρίς δουλειά μετά την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με τους Σίξερς τον περασμένο Μάιο. Θεωρείται δεδομένο ότι στη συμφωνία των δύο πλευρών προβλέπονται και διορθωτικές κινήσεις στο ρόστερ της ομάδας.

BREAKING: Doc Rivers is finalizing an agreement to become the next coach of the Milwaukee Bucks, sources tell ESPN. The Bucks are getting the coach they targeted over the past 24 hours. pic.twitter.com/SP16vhYJDP

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) January 24, 2024