Είτε έχετε διαβάσει το πρωτότυπο μυθιστόρημα της Patricia Highsmith του 1955, είτε έχετε δει κάποια από τις ταινίες που βασίστηκαν σε αυτό, σίγουρα έχετε ακουστά τον «Ταλαντούχο Κύριος Ρίπλεϊ». Δεν χρειάζονται ιδιαίτερες συστάσεις για τον γοητευτικότερο κοινωνιοπαθή απατεώνα της παγκόσμιας μυθοπλασίας, ο οποίος φαίνεται να ενέπνευσε μέχρι και την πιο αμφιλεγόμενη ταινία της χρονιάς που μόλις αφήσαμε πίσω μας και δεν είναι άλλη από το «Saltburn».

Ή μήπως χρειάζονται; Ενδεχομένως, είναι αλήθεια, να ανήκετε σε μία γενιά που δεν πρόλαβε τον 29χρονο τότε, κατάξανθο Matt Damon στον ομώνυμο ρόλο στην ταινία του Anthony Minghella. Όπως και να ‘χει, είτε είστε φαν του κύριου Ρίπλεϊ, είτε – άκουσον, άκουσον – δεν έχετε ξανακούσει γι’ αυτόν, η νέα μίνι σειρά του Netflix «Ripley» θα επιχειρήσει να εξερευνήσει περισσότερες πτυχές του, αντλώντας λεπτομέρειες και από τα πέντε βιβλία της Highsmith.

Σε σενάριο, σκηνοθεσία και παραγωγή του βραβευμένου με Όσκαρ Steve Zaillian («Ιρλανδός», «The Night Of», «Το Κορίτσι με το Τατουάζ») και βασικό σκηνικό τη Νέα Υόρκη της δεκαετίας του 1960 και διάφορες πόλεις της Ιταλίας, το «Ripley» αφηγείται την ιστορία του Tom, ενός ταλαντούχου και πανούργου άνδρα, του οποίου η σχετικά συνηθισμένη ζωή αρχίζει να παίρνει μια τροπή όταν γνωρίζει τον πατέρα του Dickie Greenleaf, ενός πλούσιου playboy που την έχει κάνει για την Ευρώπη με την καλή του Marge.

Αν και «Ο ταλαντούχος κύριος Ρίπλεϊ» επικεντρώθηκε στο πώς ο Tom βαθμιαία εισχώρησε στη ζωή του Dickie, το πρώτο τρέιλερ του «Ripley» ρίχνει όλο το βάρος της πλοκής στο πόσοι ντετέκτιβ είναι σε αναζήτηση του ίδιου του Tom.

Τον πρωταγωνιστικό ρόλο κρατά ο Andrew Scott («Fleabag», «All of Us Strangers») ενώ στον ρόλο του προνομιούχου Dickie θα δούμε Johnny Flynn («Lovesick», «Emma») και στον ρόλο της Marge την Dakota Fanning («(The Equalizer, The First Lady»). Στην πρώτη εντυπωσιακή ματιά που μας άφησε να ξεκλέψουμε το Netflix μέσω του τρέιλερ, το Ripley φαίνεται να έχει τον αέρα ενός υποβλητικού φιλμ νουάρ από προηγούμενη δεκαετία και, απ’ όσο γνωρίζουμε, θα αποτελείται από 8 επεισόδια.

Το «Ripley» κάνει πρεμιέρα στις 4 Απριλίου στο Netflix.