Ο Billy Joel επιστρέφει με νέο τραγούδι για πρώτη φορά μετά από 17 χρόνια. Το νέο κομμάτι αναμένεται να είναι διαθέσιμο μέσω streaming την 1η Φεβρουαρίου, ενώ θα κυκλοφορήσει και σε 7ιντσο βινύλιο για περιορισμένα αντίτυπα.

Ο Joel έγραψε το single μαζί με τον παραγωγό του τραγουδιού Freddy Wexler, ο οποίος έχει δουλέψει για καλλιτέχνες όπως η Ariana Grande , η Selena Gomez, ο Kanye West και ο Lil Wayne. Επιπλέον συνθέτες του τραγουδιού είναι ο Wayne Hector (Nicki Minaj, One Direction) και ο Arthur Bacon.

Ο Joel είχε αρχίσει να κάνει νύξεις για νέα μουσική τον τελευταίο μήνα, αφού είχε αναρτήσει στο TikTok ένα post που έλεγε «έχουμε κάτι που δουλεύουμε και μπορεί να το ακούσετε κάποια στιγμή». Στη συνέχεια, το περασμένο Σαββατοκύριακο, οι θαυμαστές παρατήρησαν ότι στο Spotify κατά την ακρόαση της μουσικής του Joel εμφανιζόταν μια εικόνα που έφερε τη δήλωση «Περίμενα πολύ καιρό…». Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, όπως αναφέρει το Variety, το «Did I wait too long… to turn the lights back on?» είναι στίχος από το νέο τραγούδι.

Ο 74χρονος καλλιτέχνης είχε κυκλοφορήσει το «All My Life», το τελευταίο του single, το 2007. Πριν από αυτό, είχε ηχογραφήσει τρεις διασκευές για το «Greatest Hits Volume III» του 1997, μεταξύ των οποίων το «Hey Girl» των Gerry Goffin και Carole King και το «To Make You Feel My Love» του Bob Dylan, το τελευταίο από τα οποία έφτασε στο Νο. 50 του Billboard Hot 100.

Επιπλέον, από τις αρχές του 21ού αιώνα και μετά, ο Billy Joel δεν έχει κυκλοφορήσει άλμπουμ ολόκληρο. Η τελευταία του ολοκληρωμένη κυκλοφορία ήρθε το 2001 με το «Fantasies & Delusions», το οποίο αποτελούσε μια συλλογή κλασικών συνθέσεων. Εχουν περάσει περισσότερες από τρεις δεκαετίες από την τελευταία φορά που κυκλοφόρησε έναν ποπ δίσκο, με τη μορφή του «River of Dreams» του 1993.

Ωστόσο, ο Joel δεν έχει απομακρυνθεί εντελώς από τα φώτα της δημοσιότητας όλο αυτό το διάστημα. Είναι τακτικός performer με πολλαπλές εμφανίσεις στο Madison Square Garden της Νέας Υόρκης. Τον περασμένο Ιούλιο, ανακοίνωσε ότι οι εμφανίσεις του στον περίφημο συναυλιακό χώρο θα ολοκληρωθούν τον Ιούλιο του 2024 με την 100ή συναυλία του στη σειρά.