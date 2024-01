Η Αμερικανίδα τραγουδίστρια, στιχουργός και ηθοποιός Ariana Grande – Butera, δηλώνει παρούσα το 2024 με το νέο της σινγκλ, εδώ και σχεδόν τέσσερα χρόνια. Το κομμάτι είναι το βασικό σινγκλ του επερχόμενου έβδομου άλμπουμ της.

Η σύνθεση – house beat – άκρως χορευτική, είναι εμπνευσμένη από το εμβληματικό σινγκλ της Madonna «Vogue» (1990). Στο σινγκλ της η ποπ σταρ φαίνεται να απαντά στους επικριτές της και σε όσους ασχολούνται μαζί της και ζητά από τους ανθρώπους «να μην σχολιάζουν το σώμα μου, να μην απαντούν». Το νέο single ηχογραφήθηκε στη Νέα Υόρκη και έχει γραφτεί μαζί με τον hitmaker Max Martin & τον Ilya Salmanzadeh.

Στο βίντεο του τραγουδιού «Yes, And?» ομάδα κριτικών οδεύει να ακούσει το νέο σινγκλ, όπου μεταξύ άλλων σημειώνουν πόσο τους άρεσε η ARI στο παρελθόν, ενώ ένας εξ αυτών, δείχνει να αδιαφορεί για το πόσο ευτυχισμένη είναι σήμερα. Φθάνοντας στην αίθουσα όπου είναι προσκεκλημένοι για να ακούσουν το νέο της τραγούδι, βλέπουν αγάλματα, τα οποία σύντομα μεταμορφώνονται στην Grande και τους χορευτές της για να μετατραπεί ξανά σε άγαλμα στο τέλος. Το βίντεο, το οποίο σκηνοθέτησε ο Christian Breslauer, θα μπορούσε να αποτελέσει μία απάντηση στους επικριτές της, ενώ ταυτόχρονα, γίνεται η αφορμή η τραγουδίστρια να παρουσιάσει τις θέσεις της για την ζωή.

Λίγο πριν φύγει το 2023, η Grande σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σημείωσε μεταξύ άλλων τα εξής για το 2023: «Ένα από τα πιο προκλητικά, αλλά και πιο χαρούμενα και πιο ξεχωριστά χρόνια της ζωής μου». Και πρόσθεσε, «Υπήρχαν τόσα πολλά όμορφα και όμως πολωμένα συναισθήματα. Νιώθω πιο άνθρωπος από ποτέ. Νιώθω πιο βαθιά από ποτέ. Νιώθω πιο απαλή και πιο δυνατή, ταυτόχρονα».

Στο νέο της σινγκλ η ARI, δεν κάνει τίποτα περισσότερο ή τίποτα λιγότερο από να υπερασπίζεται τις επιλογές της ζωής της. «Όχι, δεν θα κρυφτώ κάτω από τις δικές σου προβολές ούτε θα αλλάξω την πιο αυθεντική ζωή μου», τραγουδά. Με στίχους όπως, «Τώρα έχω τελειώσει με το να νοιάζομαι τι σκέφτεσαι / Όχι, δεν θα κρυφτώ κάτω από τις δικές σου προβολές ούτε θα αλλάξω την πιο αυθεντική μου ζωή», η Ariana δεν σηματοδοτεί μόνο μια νέα εποχή μουσικής, αλλά και μια νέα εποχή όσον αφορά στο πως αντιλαμβάνεται τον εαυτό της και την ζωή.

Η Grande δεν έχει κυκλοφορήσει σόλο τραγούδι από το άλμπουμ του 2020 «Positions». Έκτοτε, έχει εμφανιστεί σε δύο ξεχωριστά remix των τραγουδιών του Weeknd: « Save Your Tears » το 2021 και « Die for You » το 2023. Εμφανίστηκε επίσης σε ένα remix του τραγουδιού της Mariah Carey του 2010 « Oh Santa! μαζί με την Jennifer Hudson το 2020 καθώς και στο « Met Him Last Night » της Demi Lovato το 2021.

+ : χορευτικό και ώριμο στιχουργικά

– : άργησε να παρουσιάσει νέο τραγούδι

4/5