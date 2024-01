Αεροσκάφος συνετρίβη σε ορεινή περιοχή του βορειοανατολικού Αφγανιστάν, δήλωσαν αξιωματούχος της επαρχίας Μπανταχσάν, χωρίς να διευκρινίζει περαιτέρω, και εκπρόσωπος της αστυνομίας της επαρχίας.

Ειδικότερα, η αστυνομία στο βόρειο Αφγανιστάν έλαβε πληροφορίες για συντριβή αεροσκάφους στην επαρχία Μπανταχσάν, δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας της επαρχίας, τον οποίο επικαλείται το πρακτορείο Reuters.

Ο εκπρόσωπος της τοπικής αστυνομίας ανέφερε σε μια δήλωση πως το αεροσκάφος κατέπεσε στη διάρκεια της νύχτας σε μια απομακρυσμένη ορεινή περιοχή του Μπανταχσάν στο βορειότερο άκρο του Αφγανιστάν.

Είπε πως δεν υπάρχουν επιβεβαιωμένες λεπτομέρειες για το είδος του αεροσκάφους, την αιτία της συντριβής του ή για απώλειες.

«Ένα αεροσκάφος συνετρίβη, όμως η τοποθεσία δεν έχει διευκρινισθεί», δήλωσε από την πλευρά του στο Γαλλικό Πρακτορείο (AFP) ο Ζαμπιχουλάχ Αμίρι, αξιωματούχος της επαρχίας.

«Ενημερωθήκαμε από τους χωρικούς», διευκρίνισε ο αξιωματούχος της επαρχίας αυτής που βρίσκεται στα σύνορα με το Τατζικιστάν, την Κίνα και το Πακιστάν.

Το δυστύχημα σημειώθηκε σε μια ορεινή περιοχή, με δύσκολη πρόσβαση, αυτής της επαρχίας την οποία διασχίζει ο ορεινός όγκος Χίντου Κους, με κορυφές που ξεπερνούν τα 7.000 μέτρα.

Η περιοχή του δυστυχήματος «είναι περίπου οκτώ ώρες δρόμο» από την επαρχιακή πρωτεύουσα Φαϊζαμπάντ, διευκρίνισε ο Αμίρι.

«Στείλαμε επί τόπου μια ομάδα, όμως δεν έχει φθάσει», προσέθεσε, «δεν έχουμε καμία λεπτομέρεια».

Ο αξιωματούχος εξέφρασε την ελπίδα ότι θα έχει πληροφορίες από την ομάδα αυτήν «σε δύο με τρεις ώρες».

Σύμφωνα με το Anadolu που επικαλείται τοπικά μέσα, πρόκειται για ινδικό επιβατικό αεροπλάνο.

