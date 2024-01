Η 75η τελετή των βραβείων Emmy απέτισε φόρο τιμής στους ηθοποιούς, σεναριογράφους και παραγωγούς που έφυγαν από τη ζωή μετά την τελευταία απονομή, ανάμεσα στους οποίους και ο αγαπημένος πρωταγωνιστής από τη σειρά «Φιλαράκια», Matthew Perry, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή απροσδόκητα στις 28 Οκτωβρίου 2023.

Kατά τη διάρκεια του περασμένου έτους, η τηλεοπτική κοινότητα έχασε πολλούς αγαπημένους φίλους και συναδέλφους. Ο Andre Braugher, η Suzanne Somers και ο Norman Lear ήταν μεταξύ των αστέρων που αναδείχθηκαν στο ετήσιο αφιέρωμα στην τελετή απονομής των βραβείων, η οποία κάθε χρόνο αναγνωρίζει και τιμά προσωπικότητες που έχουν αφήσει αντίκτυπο στον κλάδο.

Matthew Perry Honored at Emmys as Emotional Cover of ‘Friends’ Theme Song Plays During In Memoriam Tribute https://t.co/xhKOMckhgc — Variety (@Variety) January 16, 2024

Αλλα μέλη της τηλεοπτικής βιομηχανίας που αναγνωρίστηκαν κατά τη διάρκεια του αφιερώματος ήταν η Angela Lansbury, η διάσημη ηθοποιός που πρωταγωνίστησε στο «Murder, She Wrote», ο Angus Cloud, ο οποίος έγινε παγκοσμίως διάσημος από τη συμμετοχή του στη σειρά του HBO «Euphoria» και ο Harry Belafonte, ο καλλιτέχνης που έσπασε τα εμπόδια στη μουσική, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση.

The War and Treaty and Charlie Puth perform the «Friends» theme song during the In Memoriam segment of the #Emmys. https://t.co/SiaGD3jesB pic.twitter.com/jreGV1Mim9 — Variety (@Variety) January 16, 2024

Ο Αμερικανός τραγουδιστής και τραγουδοποιός Charlie Puth ερμήνευσε την επιτυχία του 2015, «See You Again», την ώρα που ένα slideshow με φωτογραφίες όσων έφυγαν από τη ζωή προβαλλόταν για το κοινό που είχε συγκεντρωθεί στο Peacock Theater στο Λος Άντζελες και για όσους παρακολουθούσαν από την τηλεόραση.

Charlie Puth performs the theme song from #Friends during the in memoriam segment at the 75th #Emmys pic.twitter.com/YbfNUZOHYj — The Hollywood Reporter (@THR) January 16, 2024

Στη συνέχεια ο 32χρονος Puth ερμήνευσε το τραγούδι τίτλων της σειράς «Φιλαράκια», «I’ll Be There For You», καθώς εμφανίζονταν τα τελευταία πρόσωπα, μεταξύ των οποίων ο Braugher, ο Harry Belafonte, ο Alan Arkin και η Barbara Walters. Ο Perry, ο θάνατος του οποίου τον Οκτώβριο προκάλεσε σοκ στο Χόλιγουντ και στον κόσμο, ήταν εκείνος που έκλεισε το αφιέρωμα.