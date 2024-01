Με έναν κυκεώνα σειρών να κατακλύζουν πλέον πλατφόρμες και κανάλια ανά τον κόσμο, ακόμα και σε καλύτερες εποχές, οι τελετές απονομής τηλεοπτικών βραβείων μοιάζουν συχνά με περσινά ξινά σταφύλια. Πόσο μάλλον φέτος που είναι λες κι έχουν περάσει αιώνες από την τελευταία φορά που διεξήχθησαν τα Emmy. Κι αυτό γιατί η τελετή του 2023 μετατέθηκε τέσσερις μήνες αργότερα από την καθιερωμένη της εποχή, εξαιτίας των απεργιών των σεναριογράφων και των ηθοποιών του Χόλιγουντ που έφεραν τα πάνω κάτω στη βιομηχανία του θεάματος την χρονιά που μας πέρασε.

Η ψηφοφορία, που ανέδειξε τις υποψηφιότητες για την 75η τελετή απονομής, πραγματοποιήθηκε τον Αύγουστο και έλαβε υπόψιν σειρές που μεταδόθηκαν από την 1η Ιουνίου 2022 έως τις 31 Μαΐου 2023. Αυτήν, βέβαια, τη στιγμή που μιλάμε έχουμε αισίως καλωσορίσει το σωτήριο έτος 2024. Όπως και να το κάνουμε, ένα «ξεσκόνισμα» της μνήμης χρειάζεται.

Μεταξύ των δραματικών τηλεοπτικών σειρών που θα διεκδικήσουν τα περισσότερα και σημαντικότερα βραβεία το βράδυ της Δευτέρας (15 Ιανουαρίου) είναι, ασφαλώς, το Succession, το post-apocalyptic δράμα The Last of Us, η εξαιρετική δεύτερη σεζόν του White Lotus και η πολλά υποσχόμενη πρώτη σεζόν του νέου επικού prequel του Game of Thrones, House of the Dragon. Το Better Call Saul μπορεί να ολοκληρώθηκε το 2022, αλλά το επιτυχημένο spin-off του Breaking Bad θα δώσει απόψε μια τελευταία μάχη για επιπλέον αναγνώριση.

Ted Lasso, Abbott Elementay, The Bear, Barry και Only Murders in the Building έχουν το προβάδισμα στην κατηγορία των κωμικών σειρών, με την αχτύπητη τηλεοπτική μπριγκάντα του Christopher Storer να προπορεύεται ήδη αρκετά, χάρις στο καλό πρώτο ξεκίνημα που έκανε την περασμένη Κυριακή στις Χρυσές Σφαίρες, αλλά και πιο πρόσφατα στα Critics Choice Awards.

Η 75η απονομή των βραβείων Emmy θα πραγματοποιηθεί στο Peacock Theater στο κέντρο του Λος Άντζελες, στην Καλιφόρνια, με οικοδεσπότη τον Αμερικανό ηθοποιό Anthony Anderson. Στις ώρες που απομένουν μέχρι την έναρξη της τελετής, κάνουμε τις προβλέψεις μας όλες τις μεγάλες κατηγορίες.

Καλύτερη δραματική σειρά

Παρόλο που φέτος στην κορυφαία αυτή κατηγορία είναι φιναλίστ μερικές πολύ δυνατές παραγωγές, υπάρχει μία που ξεχωρίζει για πολλούς και διάφορους λόγους, οι οποία πια δεν δεν περιορίζονται σε στενά δραματουργικά όρια. Ναι, σίγουρα, αν ήταν μια άλλη οποιαδήποτε χρονιά, το βραβείο καλύτερου τηλεοπτικού δράματος θα μπορούσε ενδεχομένως να πάει στην εξαιρετική τελευταία σεζόν του Better Call Saul ή την καθηλωτική δεύτερη σεζόν του The White Lotus. Eύσημα αξίζουν επίσης και στις πολύ πολύ δυνατές στο είδος τους σειρές The Last of Us, House of the Dragon και Andor. Ομως, όσο καλά κι αν τα πήγαν όλες οι προανεφερθείσες παραγωγές, τούτο το βραβείο ανήκει σχεδόν δικαιωματικά στο κύκνειο άσμα του Succession.

Καλύτερη κωμική σειρά

Παρόλο που πολλοί έχουν εκφράσει τις αμφιβολίες τους ως προς το κατά πόσο το – καταπληκτικό κατά τα άλλα – The Bear μπορεί να χαρακτηρίζεται αμιγώς κωμωδία, η σειρά έχει ήδη μέσα στην πρώτη εβδομάδα της επίσημης εποχής των βραβείων καταφέρει κορυφαίες διακρίσεις στην κατηγορία, τόσο στις Χρυσές Σφαίρες όσο και στα Critics Choice Awards. Ετσι, που το μέχρι τώρα φαβορί Ted Lasso να έχει αρχίσει να αμφισβητεί τον ίδιο του τον εαυτό. Πλέον, δεν είναι και τόσο σίγουρο ότι το βραβείο θα το σηκώσει η γλυκερή ποδοσφαιρική κωμωδία του Jason Sudeikis. Ισως βέβαια να γίνει και η ανατροπή και το βραβείο να πάει στο υπέροχα πρωτότυπο Jury Duty, που ναι μεν πέρασε κάτω από τα ραντάρ του κοινού σε σχέση με τις προαναφερθείσες παραγωγές, όμως αποδείχθηκε μια πολύ στιβαρή σύγχρονη κωμωδία που αφηγείται μια ηχηρή ιστορία περί κοινότητας.

Καλύτερη μίνι σειρά ή τηλεταινία

Αν υπάρχει μια κατηγορία φέτος στην οποία στην οποία η πλειοψηφία φαίνεται να συμφωνεί είναι αυτή εδώ. Αλλωστε, σε αντίθεση με τις δύο πιο πάνω κατηγορίες, τούτη ‘δω έχει μόνο πέντε υποψήφιους κι άρα, εκ προοιμίου, η απόφαση είναι κάπως πιο εύκολη. Το βραβείο είναι κατά 99,9% σίγουρο πως θα πάει στο Beef, το οποίο τα έχει ήδη πάει εξαιρετικά στις Χρυσές Σφαίρες και τα Critics Choice Awards.

Βραβείο Α’ Ανδρικού ρόλου σε δραματική σειρά

Στην εν λόγω κατηγορία είχαμε χρόνια να δούμε τέτοιο line-up. Το αποτέλεσμα; Οι γνώμες για το ποιος αξίζει το βραβείο διίστανται. Μετά και τις τελευταίες εξελίξεις στη φετινή μάχη των βραβείων, η σημαντική αυτή διάκριση εικάζουν πολλοί πως θα πάει στον Kieran Culkin, τον τηλεοπτικό βενιαμίν του εθιστικού Succession. Η αλήθεια όμως είναι ότι κάπως δεν το χωράει το μυαλό μας που ο Jeremy Strong δεν ήταν καν υποψήφιος στην αντίστοιχη κατηγορία των φετινών Χρυσών Σφαιρών ή των Critics Choice Awards, με αποτέλεσμα τώρα που επιτέλους μια διοργάνωση τον τιμά με μια υποψηφιότητα, να ελπίζουμε επιτέλους να τον δούμε να το σηκώνει κιόλας.

Βραβείο Α’ Γυναικείου ρόλου σε δραματική σειρά

Δεν υπάρχει αμφιβολία εδώ. Η ερμηνεία της Αυστραλής ηθοποιού Sarah Snook ως Shiv Roy στο Succession είναι κορυφαία. Κορυφαία, τελεία και παύλα. Ισως οι πιο δυνατές από τις συναγωνίστριές της να είναι η Melanie Lyskey της σειράς Yellowjackets και η πολλά υποσχόμενη νέα ηθοποιός Bella Ramsey του The Last of Us. Αλλά, αφενός η Ramsey θα έχει πάρα πολλές ευκαιρίες ακόμα στο μέλλον, αν συνεχίσει να εξελίσσεται με τους ίδιους ρυθμούς, να διεκδικήσει πολλά βραβεία, αφετέρου η Lyskey φέτος είναι υποψήφια και για το βραβείο καλύτερης guest ηθοποιού σε δραματική σειρά για τη συμμετοχή της στο The Last of Us, όπου μάλλον – χωρίς την Snook να διεκδικεί εκεί το βραβείο – έχει πολύ περισσότερες πιθανότητες να βραβευτεί.

Α’ Ανδρικού ρόλου σε κωμική σειρά

Η νίκη του Jeremy Allen White είναι σχεδόν σίγουρη σε αυτήν την κατηγορία. Τουλάχιστον έτσι δείχνουν όλα. Ο άνθρωπος είναι εξαιρετικός στον ρόλο του σεφ Carmy – τραχύς, έντονος, αυτοσαρκαστικός – και το πιθανότερο είναι ότι θα κάνει το 2/2 απόψε το βράδυ, κατακτώντας άλλο ένα Emmy για τον ίδιο ακριβώς ρόλο. Ο μόνος από τους συναγωνιστές του που θα μπορούσε να κάνει την έκπληξη είναι ο Bill Hader του Barry, όμως κάτι τέτοιο είναι μάλλον απίθανο.

Α’ Γυναικείου Ρόλου σε κωμική σειρά

Για πολλούς, το βραβείο σε αυτή την κατηγορία ανήκει δικαιωματικά στην πολυτάλαντη δημιουργό και πρωταγωνίστρια της σειράς Abbott Elementary, Quinta Brunson. Και όντως, αν δεν το πάρει θα είναι ίσως η μεγαλύτερη ανατροπή της χρονιάς. Εμείς πάντως ζητοκραυγάζουμε ήδη για την Natasha Lyonne και την άψογη ερμηνεία της στo Poker Face. Τι να κάνουμε; Αδυναμίες είναι αυτές.

Α’ Ανδρικού ρόλου σε μίνι σειρά ή τηλεταινία

Μικροσκοπικός – σχεδόν ανύπαρκτος – κι εδώ ο ανταγωνισμός. Δεν είναι χρονιά για τέτοια, τόσες απεργίες είχαμε. Ο Steven Yeun, κατά πάσα πιθανότητα, θα είναι νικητής του εν λόγω βραβείου. Είναι δίκαιο και ελπίζουμε να γίνει πράξη. Όχι γιατί οι συναγωνιστές του δεν είναι απόλυτα ικανοί και αγαπητοί ηθοποιοί, αλλά καμία άλλη από τις υποψήφιες παραγωγές εδώ δεν είχε τον αντίκτυπο που είχε το Beef.

Α’ Γυναικείου ρόλου σε μίνι σειρά ή τηλεταινία

Όσο ανταγωνισμό δεν βρέθηκε να αντιμετωπίζει στα φετινά Emmys o Steven Yeun, φαίνεται να αντιμετωπίζει η συμπρωταγωνίστριά του στο Beef, Ali Wong. Σε μια πολύ ανταγωνιστική κατηγορία, το πιο πιθανό είναι να αναδειχθεί νικήτρια, καθώς ήταν σπουδαία στη μίνι σειρά του Netflix, ίσως και η πιο δυνατή ερμηνεία ολόκληρης της σειράς. Υπάρχει λόγος που βραβεύτηκε στις Χρυσές Σφαίρες την περασμένη εβδομάδα και τα χθεσινοβραδινά Critics Choice Awards. Από τις βασικότερες συναγωνίστριές της εδώ είναι η Dominique Fishback του Swarm και η Jessica Chastain του George & Tammy.

Β’ Ανδρικού Ρόλου σε δραματική σειρά

Είναι σχεδόν αστείο το γεγονός ότι φέτος υπάρχει μια κατηγορία στην οποία κυριαρχούν τόσο απόλυτα δύο τηλεοπτικές σειρές. Ο λόγος για το White Lotus και το Succession. Το πιθανότερο είναι ότι θα κερδίσει ο Matthew Macfadyen για τον ρόλο του ως Tom Wambsgans. Και μάλλον δικαίως, αφού είχε να διαχειριστεί μερικές από τις πιο απαιτητικές σκηνές της τελευταίας σεζόν της σειράς και τα κατάφερε περίφημα. Οφείλουμε βέβαια να αναγνωρίσουμε ότι στην συγκεκριμένη κατηγορία έχουμε οκτώ κορυφαίες ερμηνείες και ο ανταγωνισμός είναι έντονος.

Β’ Γυναικείου Ρόλου σε δραματική σειρά

Μια πρώτη ματιά στη λίστα των υποψηφίων σε αυτή την κατηγορία θα μας πείσει πως η επιτυχία του White Lotus στηρίχθηκε σε μεγάλο βαθμό και στις εξαιρετικές γυναικείες ερμηνείες τόσο από ήδη καταξιωμένες ηθοποιούς με μακρά πορεία στο Χόλιγουντ, όσο και με πρωτοεμφανιζόμενα ταλέντα όπως για παράδειγμα η Ιταλίδα Simona Tabasco. Παρόλα αυτά, αυτό το βραβείο θα έπρεπε μάλλον να πάει στην Jennifer Coolidge, η οποία τον τελευταίο καιρό και χάρη στο White Lotus βιώνει μια μεγάλη αναγέννηση της καριέρας της.

Β’ Ανδρικού Ρόλου σε κωμική σειρά

Άλλη μια κατηγορία με πολλά άξια ονόματα, όπως οι Anthony Carrigan και Henry Winkler του Barry, αλλά κι ο James Marsden του Jury Duty. Ομως, ο Ebon Moss-Bachrach, που υποδύεται το ακατέργαστο διαμάντι του The Bear, τον Richie, είναι αυτός που μάλλον θα επικρατήσει. Αν φέτος πρόκειται να σαρώσει το The Bear, τότε κανείς δεν το δικαιούται περισσότερο.

Β’ Γυναικείου Ρόλου σε κωμική σειρά

Οπως και ο συμπρωταγωνιστής της, Jeremy Allen White, η Ayo Edebiri διανύει ήδη μια πολύ επιτυχημένη πορεία στην φετινή εποχή των βραβείων. Ήδη για τον ρόλο της ως Sydney στο The Bear έχει αποσπάσει μία Χρυσή Σφαίρα, ενώ χθες βράδυ βραβεύτηκε και στα Critics Choice Awards. Το πιθανότερο είναι ότι θα επικρατήσει στην κατηγορία της και στα φετινά Emmys, αφού ανήκει κι εκείνη στα νέα πολλά υποσχόμενα ταλέντα που μας σύστησε η σειρά.