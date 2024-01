Είναι πολλά τα μυστικά και πολλές οι παρασκηνιακές κινήσεις που συνοδεύουν τον πρίγκιπα Χάρι και τη Μέγκαν Μαρκλ. Τελευταία αποκάλυψη/επιβεβαίωση; Ισχυρίζονταν με σθένος ότι πήραν την ευλογία της εκλιπούσης Ελισάβετ για να δώσουν το όνομά της στην κόρη τους. Ισχυρίζονταν γιατί, όπως όλα δείχνουν, ποτέ η βασίλισσα Ελισάβετ δεν είχε συναινέσει να δοθεί, όχι το όνομα αλλά το χαϊδευτικό της, στην εγγονή της.

Το Λίλιμπετ ήταν για τη βασίλισσα Ελισάβετ η ίδια της η ιστορία. Ήταν η μνήμη και η βαθιά σύνδεση με τους πιο σημαντικούς άντρες της ζωής της, τον πατέρα και τον άντρα της. Η Ελισάβετ δεν μπορούσε να προφέρει το όνομά της όταν ήταν μικρή κι έτσι ο παππούς της, βασιλιάς Γεώργιος Ε’, μιμούμενος την προσπάθειά της να το πει, της έδωσε το χαϊδευτικό «Λίλιμπετ».

Ήταν για όλους η βασίλισσα Ελισάβετ. Ήταν η Λίλιμπετ για τον πατέρα και χρόνια αργότερα για τον σύζυγό της. Ο πατέρας της, βασιλιάς Γεώργιος ΣΤ’, είπε κάποτε δημόσια: «Η Λίλιμπετ είναι το καμάρι μου. Η Μάργκαρετ είναι η χαρά μου».

Μετά τον χαμό του, μόνο ο πρίγκιπας Φίλιππος θα την αποκαλούσε Λίλιμπετ. Όταν μάλιστα δεν το έκανε, στις ιδιωτικές στιγμές τους, η Ελισάβετ ήξερε πως κάτι τον έχει ενοχλήσει. Δεκαετίες μετά και το όνομα Λίλιμπετ έρχεται ξανά στην επιφάνεια, αυτή τη φορά εν μέσω ισχυρών βασιλικών αναταράξεων.

Ο Χάρι και η Μέγκαν αποχωρούν από το παλάτι, «απειλούν» με αποκαλύψεις και ονομάζουν την κόρη τους Λίλιμπετ Νταϊάνα σε μια τελετή στην Καλιφόρνια, απουσία μελών της βασιλικής οικογένειας.

View this post on Instagram A post shared by Alexi Lubomirski (@alexilubomirski)

Σύμφωνα με μαρτυρίες ενός βασιλικού συμβούλου, οι οποίες περιλαμβάνονται στο βιβλίο – βιογραφία ‘’Charles III: New King. New Court. The Inside Story’’, η βασίλισσα Ελισάβετ υποστηρίζεται πως ήταν αρκετά δυσαρεστημένη, όταν οι δυο τους δήλωσαν δημόσια ότι έλαβαν την έγκρισή της για να δώσουν στην κόρη τους, το χαϊδευτικό όνομά της, Λίλιμπετ.

Συγκεκριμένα στο βιβλίο τονίζει χαρακτηριστικά πως η μονάρχης ήταν «τόσο θυμωμένη όσο δεν την είχα δει ποτέ έτσι». Δύο χρόνια νωρίτερα, ένας άλλος στενός συνεργάτης της Ελισάβετ είχε δηλώσει στο BBC δεν είχε καμία ενημέρωση επί του ονόματος κι άρα δεν είχε δώσει ποτέ τη συναίνεσή της.

Μετά τη γέννηση της Λίλιμπετ ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ είχαν αναφέρει σε επίσημη δήλωσή τους: «Η Λίλιμπετ πήρε το όνομά της από την προγιαγιά της, την Αυτού Μεγαλειότητα τη βασίλισσα, της οποίας το οικογενειακό παρατσούκλι είναι Λίλιμπετ. Το μεσαίο της όνομα, Νταϊάνα, επιλέχθηκε για να τιμήσει την αγαπημένη της αείμνηστη γιαγιά, την πριγκίπισσα της Ουαλίας».

Για την ιστορία να πούμε ότι η Λίλιμπετ, με ή χωρίς ενημέρωση, βρίσκεται στην έβδομη θέση στη σειρά διαδοχής του θρόνου, πίσω από τον θείο της Ουίλιαμ, τα ξαδέρφια της Τζόρτζ, Σάρλοτ και Λούις, τον πατέρα και τον αδερφό της Άρτσι.

Η Λίλιμπετ γεννήθηκε στην Καλιφόρνια και σε ηλικία ενός έτους ταξίδεψε στο Ηνωμένο Βασίλειο για να γνωρίσει τον παππού Κάρολο αλλά και την προγιαγιά της, Ελισάβετ. Η πρώτη συνάντηση των Λίλιμπετ πραγματοποιήθηκε στο Κάστρο του Ουίνδσορ στις 2 Ιουνίου του 2022, μια ημέρα μετά την έναρξη των εορτασμών για το Πλατινένιο Ιωβηλαίο της βασίλισσας.

«Αυτές οι στιγμές με τη Λίλιμπετ είναι πολύ ιδιωτικές για τη βασίλισσα και φυσικά γνωρίζουμε πόσο ανυπομονούσε (για τη συνάντηση). Ήταν λοιπόν η πρώτη στιγμή ή η πρώτη ευκαιρία για εκείνη να συναντήσει τη συνονόματή της», δήλωσε τότε στο BBC o συγγραφέας Όμιντ Σκόμπι, άνθρωπος του πολύ στενού περιβάλλοντος του Χάρι και της Μέγκαν.