Είναι βεβαίως θλιβερό που στο τέλος κάθε χρόνου τυγχάνει να μεσολαβούν αρκετοί θάνατοι επωνύμων από διάφορους τομείς, ανάμεσα στους οποίους και οι Τέχνες. Το δυσάρεστο σκηνικό επαναλήφθηκε και φέτος τον Δεκέμβριο, κατά την διάρκεια του οποίου, δυστυχώς, πολύς κόσμος θρήνησε την απώλεια διάσημων καλλιτεχνών. Από τον Ελληνα τραγουδιστή Βασίλη Καρρά ως τον Βρετανό ηθοποιό Τομ Γουίλκινσον και από τον Κορεάτη ηθοποιό Λι Σον- Κιουν ως τον Γεωργιανό σκηνοθέτη του κινηματογράφου Οτάρ Ιοσελιάνι.

Ωστόσο, υπήρξαν και καλλιτέχνες λιγότερο γνωστοί στην χώρα μας, οι οποίοι επίσης έφυγαν από την ζωή κατά την διάρκεια του τελευταίου μήνα του 2023 και σε αυτούς είναι αφιερωμένες οι παρακάτω γραμμές.

Η Μεξικανή ηθοποιός Ανα Οφέλια Μουργκουία που έγινε στα τελευταία χρόνια της ζωής της παγκοσμίως γνωστή χάρη στην φωνή της που έδωσε στην ταινία κινουμένων σχεδίων της Disney και της Pixar «Coco» (2017), πέθανε την Κυριακή 31 Δεκεμβρίου 2023 σε ηλικία 90 ετών. Στην ταινία που ακολουθεί ένα νεαρό αγόρι καθώς «περνά» στη Χώρα των Νεκρών κατά τη διάρκεια του Día de los Muertos στο Μεξικό, η Μουργκουία υποδύεται την ηρωίδα του τίτλου σε μεγάλη ηλικία. Περισσότερους από 100 τίτλους ταινιών του κινηματογράφου ή σειρών της τηλεόρασης μετρούσε η Μουργκουία που ήταν γνωστή στην πατρίδα της κυρίως από τηλενουβέλες αλλά και από art house ταινίες όπως τα «Ισόβια δεσμά» (1979) και η «Βασίλλισα της νύχτας» (1994) – και οι δύο του Αρτούρο Ριπστάιν.

Δύο μέρες πριν, την Παρασκευή 29 Δεκεμβρίου 2023 την τελευταία πνοή του σε ηλικία 80 ετών άφησε ο χορευτής του tap dancing και ηθοποιός Μόρις Χάινς, αδελφός του επίσης ηθοποιού και χορευτή tap dancing Γκρέγκορι Χάινς με τον οποίο συνεργάστηκε εκτενώς ως ντουέτο. Η γνωστότερη κινηματογραφική συνεργασία τους εντάσσεται στην επική γκανγκστερική ταινία του Φράνσις Κόπολα «Κότον Κλαμπ» (1974). Το 1986, ο Μόρις Χάινς προτάθηκε για το βραβείο Tony του Μπρόντγουεϊ ως καλύτερος ηθοποιός σε μούζικαλ για το έργο «Uptown…It’s Hot!».

Ενας άλλος καλλιτέχνης που έγινε διάσημος μαζί με τον αδελφό του ως ντουέτο είναι ο Τομ Σμόδερς που απεβίωσε την Τρίτη 26 Δεκεμβρίου 2023 σε ηλικία 86 ετών. Εξαιρετικά δημοφιλείς στην δεκαετία του 1960, οι αδελφοί Τομ και Ντικ Σμόδερς ήταν οικοδεσπότες του The Smothers Brothers Comedy Hour, ένα ανατρεπτικού χιούμορ τηλεοπτικού σόου από το οποίο είχαν περάσει δεκάδες καλλιτέχνες, ανάμεσά τους και οι Beatles. Μάλιστα, ο Τζον Λένον αναφέρει τον Τομ Σμόδερς στους στίχους του διάσημου τραγουδιού του «Give Peace a Chance» που τραγούδησε για πρώτη φορά μαζί με την Γιόκο Ονο και το σχήμα Plastic Ono Band.

Την Παρασκευή 29 Δεκεμβρίου 2023, απεβίωσε η Αμερικανίδα ηθοποιός και τραγουδίστρια Σάντρα Ριβς-Φίλιπς που εμφανίστηκε στις ταινίες «Μετά τα μεσάνυχτα» (Round Midnight, 1986) του Μπερτράν Ταβερνιέ και «Στηρίξου πάνω μου (Lean on Me, 1989) του Τζον Αβιλντσεν. Ήταν 79 ετών. Η Ριβς-Φίλιπς που γεννήθηκε στην Καλιφόρνια και πέθανε στο Κουίνς της Νέας Υόρκης δεν έπαιξε πολύ στον κινηματογράφο και η γνωστότερη δουλειά της ήταν η παραγωγή του σόου «The Late, Great Ladies of Blues & Jazz» όπου απαθανάτισε τη μουσική και τις περσόνες των τραγουδιστριών Μα Ρέινι, Μπέσι Σμιθ, Εθελ Γουότερς, Μπίλι Χόλιντεϊ, Ντίνα Γουάσινγκτον και Μαχάλια Τζάκσον. Για περισσότερες από δύο δεκαετίες, η Ριβς-Φίλιπς περιόδευσε σε όλη την Αμερική αλλά και στο εξωτερικό με αυτή την παράσταση.

Στα 82 του χρόνια, την Κυριακή 24 Δεκεμβρίου, πέθανε ο Ντέιβιντ Λίλαντ, συν σεναριογράφος της κλασικής ταινίας του Νιλ Τζόρτναν «Μόνα Λίζα» (1986) και σκηνοθέτης της θαυμάσιας ταινίας εποχής «Θα’ θελα να ήσουν εδώ» (Wish you were here, 1987). O Λίλαντ υπήρξε μορφή του νέου αγγλικού κινηματογράφου που άρχισε να αναπτύσσεται στην «θατσερική» Αγγλία της δεκαετίας του 1980. Γεννημένος στο Κέιμπριτζ της Αγγλίας (20 Απριλίου 1941), ο Λίλαντ υπήρξε σκηνοθέτης και σεναριογράφος του θεάτρου, του κινηματογράφου και της τηλεόρασης παίζοντας ενίοτε και ως ηθοποιός. Διετέλεσε καλλιτεχνικός διευθυντής του θεάτρου Crucible από το οποίο αναδείχθηκαν τα ταλέντα των Μόντι Πάιθον Τέρι Τζόουνς και Μάικλ Πέιλιν και σκηνοθέτησε τον Πιρς Μπρόσναν στην πρώτη του θεατρική παράσταση «The Red Devil Battery Sign» του Τενεσί Γουίλιαμς. Στενός φίλος του Τζορτζ Χάρισον ο Λίλαντ συνεργάστηκε με την εταιρία παραγωγής του πρώην Beatle HandMadeFilms σκηνοθετώντας την ταινία «Checking Out» (1988). Επίσης σκηνοθέτησε πολλά μουσικά βίντεο του Χάρισον με το γκρουπ «Traveling Wilburys». Μεγάλη του τηλεοπτική επιτυχία ήταν η σειρά «Οι Βοργίες» με τον Τζέρεμι Αϊρονς.

Tέλος, την 31η Δεκεμβρίου πέθανε και ο Σέκι Γκριν, ένας θρυλικός – στις Ηνωμένες Πολιτείες – standup κωμικός, γνωστός για τη μακρά θητεία του ως headliner στο Λας Βέγκας όπου συνεργάστηκε εκτός άλλων με τον Φρανκ Σινάτρα και τον Ελβις Πρίσλεϊ. Ο Γκριν πέθανε πλήρης ημερών σε ηλικία 97 ετών.