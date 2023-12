Μακελειό σε κεντρικό σημείο της χριστουγεννιάτικης Πράγας ύστερα από πυρ που άνοιξε με οπλοπολυβόλο άγνωστος άνδρας το απόγευμα της Πέμπτης (21/12).

Σύμφωνα με τις αρχικές πληροφορίες από Μέσα της χώρας, το αιματηρό περιστατικό συνέβη σε τεχνολογικό εκπαιδευτικό ίδρυμα (Πανεπιστήμιο Καρόλου) που βρίσκεται στην πλατεία «Γιαν Πάλατς» και από τις σφαίρες του δράστη υπήρξαν «αρκετοί νεκροί». Εκ των υστέρων έγινε γνωστό πως τα θύματα ήταν διψήφιου αριθμού και τουλάχιστον έντεκα!

Δεκάδες επίσης και οι τραυματίες, τριάντα σίγουρα, που άφησε πίσω της η επίθεση όπως αναφέρθηκε από την Τσέχικη Αστυνομία, η οποία έκανε επίσης λόγο για «εξουδετέρωση» του μακελάρη.

Όπως ελέχθη από μαρτυρίες και αποτυπώθηκε σε φωτογραφικά καρέ, ο ένοπλος ήταν εγκατεστημένος σε ακάλυπτο χώρο του κτιρίου κι από ‘κει άνοιξε πυρ με το πυροβόλο του.

PHOTO: Active shooter at Charles University in Prague, reports of multiple dead and injured pic.twitter.com/y2h7ZGwhgv

— BNO News (@BNONews) December 21, 2023