Το 2023 ήταν για την Ισπανία η θερμότερη χρονιά που έχει καταγραφεί ποτέ, μέρος της παγκόσμιας ανόδου της θερμοκρασίας που αποδίδεται ευρέως από τους επιστήμονες στην ανθρώπινη δραστηριότητα.

Οι θερμοκρασίες σε όλη τη χώρα καταγράφουν υψηλά επίπεδα ρεκόρ για μήνα Δεκέμβριο, καθώς μια θερμή αέρια μάζα διαπερνά σήμερα την Ιβηρική Χερσόνησο, ανεβάζοντας τον υδράργυρο κοντά στους 30 βαθμούς Κελσίου στις νότιες περιοχές της χώρας, καθυστερώντας την έναρξη της χιονοδρομικής περιόδου. Ενώ το Βόρειο Ημισφαίριο προετοιμάζεται για την άφιξη του χειμώνα, οι ελπίδες των Ισπανών για να περάσουν «λευκά» Χριστούγεννα μειώνονται μετά από ένα καλοκαίρι με τέσσερις καύσωνες εν μέσω της θερμότερης χρονιάς που

«Είναι μια από τις θερμότερες αέριες μάζες που έχουν διαπεράσει ποτέ την Ισπανία σε τέτοιο επίπεδο τον Δεκέμβριο», δήλωσε ο Ρούμπεν ντελ Κάμπο, εκπρόσωπος της εθνικής μετεωρολογικής υπηρεσίας AEMET. Ο ίδιος αναφέρθηκε σε πόλεις στις ηλιόλουστες ακτές της Μεσογείου, όπως η Βαλένθια, οι οποίες κατέγραψαν θερμοκρασίες τουλάχιστον 27 βαθμών Κελσίου, δύο βαθμούς υψηλότερες από το προηγούμενο ρεκόρ για τον τελευταίο μήνα του έτους. Ο ντελ Κάμπο πρόσθεσε ότι η ασυνήθιστη ζέστη, σε συνδυασμό με προβλέψεις για αραιές βροχοπτώσεις μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου, προαναγγέλλει μια «όχι πολύ καλή» εποχή για τα χειμερινά σπορ που εξαρτώνται από το άφθονο χιόνι.

Breaking

It’s one of the most insane events EUROPE has ever seen

Total madness in SPAIN these hours

MINIMUM temperatures >22C at 600m asl (well above July average).

Records beaten by 4/5C ..

NEW NATIONAL HEAT RECORD FOR DECEMBER

29.6C Malaga and rising;European record might fall pic.twitter.com/3YoSLYdhib

— Extreme Temperatures Around The World (@extremetemps) December 12, 2023