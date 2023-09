Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του στο δήμο Κασαρούμπιος ντελ Μόντε, κοντά στο Τολέδο στην κεντρική Ισπανία, από τις καταρρακτώδεις βροχές που σημειώθηκαν σε μεγάλο μέρος της χώρας.

«Είχαμε μια ημέρα και μια νύχτα πολύ δύσκολες», δήλωσε ο Γκαρθία-Πάχε χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τις συνθήκες του θανάτου.

Στην κοινότητα Αλντέα ντε Φρέσνο, στην περιφέρεια της Μαδρίτης, αγνοείται η τύχη ενός πατέρα και του γιου του, όταν το όχημά τους παρασύρθηκε από τα νερά ποταμού που υπερχείλισε, σύμφωνα με τον Χαβέρ Τσιβίτε, εκπρόσωπο των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης της Μαδρίτης. «Ερευνάμε τον ποταμό προσπαθώντας να εντοπίσουμε το όχημα», διευκρίνισε μιλώντας στη δημόσια τηλεόραση.

Οι καταρρακτώδεις βροχές έπληξαν κυρίως τις περιφέρειες της Μαδρίτης και της Καστίλλης-Λα-Μάντσα, νότια της πρωτεύουσας. Δρόμοι και σιδηροδρομικές γραμμές έκλεισαν και σπίτια πλημμύρισαν.

Spain advised thousands of residents to remain indoors as incessant rains caused flash floods in and around Madrid city#world #spain #flood #viral #madrid pic.twitter.com/QOxyFU4iHh

— News18 (@CNNnews18) September 4, 2023