Σε μια απόφαση που θα μπορούσε να έχει εκτεταμένες συνέπειες στην οικονομία των εφαρμογών για κινητά προχώρησαν οι δικαστικές αρχές των ΗΠΑ αναφορικά με την διαμάχη της Google με την Epic Games για το Fortnite και το μονοπώλιο στο Play store.

Ειδικότερα, ο τεχνολογικός κολοσσός έχασε μια δικαστική διαμάχη με την εταιρεία παραγωγής του Fortnite που ισχυρίστηκε ότι το κατάστημα εφαρμογών Play λειτουργούσε ως παράνομο μονοπώλιο, κατηγορώντας την Google ότι έλαβε μέτρα για να αποτρέψει τους ανταγωνιστές και να χρεώνει αδικαιολόγητα υψηλά τέλη έως και 30% στους προγραμματιστές εφαρμογών.

Μετά από μόλις τέσσερις ώρες διαβουλεύσεων, οι ένορκοι του ομοσπονδιακού δικαστηρίου του Σαν Φρανσίσκο, διαπίστωσαν ότι οι συμβάσεις διανομής της Google με άλλες εταιρείες βιντεοπαιχνιδιών και οι συμφωνίες της με κατασκευαστές συσκευών για την προεγκατάσταση των εφαρμογών της σε συσκευές Android είχαν αντι-ανταγωνιστικό χαρακτήρα.

Ο περιφερειακός δικαστής των ΗΠΑ Τζέιμς Ντονάτο, ο οποίος επέβλεψε τη δίκη στο Σαν Φρανσίσκο, θα αποφασίσει αν η Google πρέπει να επιτρέψει μεθόδους πληρωμής και διανομής εφαρμογών εκτός του δικού της App Store.

Η εν λόγω απόφαση σηματοδοτεί μια σημαντική ήττα για την Google, η οποία μαζί με την Apple διαθέτει ένα από τα μεγαλύτερα καταστήματα εφαρμογών στον κόσμο.

Αξίζει να αναφερθεί ότι η Epic έχασε μια παρόμοια υπόθεση έναντι της Apple Inc. πριν από δύο χρόνια καθώς το δικαστήριο έκρινε ότι η Apple δεν είχε παραβιάσει την αμερικανική αντιμονοπωλιακή νομοθεσία.

Όπως και στη δίκη της κατά της Apple, η Epic δε ζήτησε χρηματική αποζημίωση από τη Google, παρά μόνο αλλαγή των πολιτικών του App Store της.

Παρά την ετυμηγορία, η Google δεν προτίθεται να παραδεχτεί την ήττα της και πρόκειται να ασκήσει έφεση. Θα συνεχίσουμε να υπερασπιζόμαστε το επιχειρηματικό μοντέλο Android και να παραμένουμε βαθιά αφοσιωμένοι στους χρήστες, τους συνεργάτες μας και το ευρύτερο οικοσύστημα Android», δήλωσε ο Wilson White, αντιπρόεδρος κυβερνητικών υποθέσεων και δημόσιας πολιτικής της Google

Από την πλευρά του ο διευθύνων σύμβουλος της Epic, Τιμ Σουΐνι έγραψε σε ανάρτησή του στο Χ (Twitter) σχετικά «Νίκη επί της Google!» κάνοντας λόγο για μια νίκη για όλους τους app developers και καταναλωτές ανά τον κόσμο.

Victory over Google! After 4 weeks of detailed court testimony, the California jury found against the Google Play monopoly on all counts. The Court’s work on remedies will start in January. Thanks for everyone’s support and faith! Free Fortnite! https://t.co/ITm4YBHCus

— Tim Sweeney (@TimSweeneyEpic) December 12, 2023