Τα χριστουγεννιάτικα τραγούδια κρύβουν ενίοτε εκπλήξεις, όσον αφορά την παρουσία τους στα charts. Όπως συνέβη με το διαχρονικό «Rockin’ Around The Christmas Tree» της θρυλικής Brenda Lee, το οποίο βρέθηκε στο Νο1 του Billboard Hot 100 (Ηνωμένες Πολιτείες) για πρώτη φορά μετά από 65 χρόνια κυκλοφορίας του. Επίσης, η Brenda Lee για να γιορτάσει τα 65 χρόνια του “Rockin’ Around The Christmas Tree”, κυκλοφορεί για πρώτη φορά το official music video για το κομμάτι:

H Brenda Lee γράφει ιστορία με το iconic εορταστικό hit, το οποίο μπόρεσε και εκτόπισε μέχρι και το «All I Want For Christmas Is You», της Mariah Carey από την πρώτη θέση του Billboard Hot 100. Σε δηλώσεις της, σημείωσε μεταξύ άλλων τα εξής:

«Αυτό είναι εκπληκτικό! Δεν μπορώ να πιστέψω ότι το «Rockin» έχει φτάσει στο Νο.1 65 χρόνια μετά την κυκλοφορία του, αυτό είναι τόσο ξεχωριστό. Το τραγούδι βγήκε όταν ήμουν έφηβη και τώρα ξέρω ότι έχει απήχηση σε πολλές γενιές και συνεχίζει να αντηχεί. Είναι ένα από τα καλύτερα δώρα που έχω λάβει ποτέ. Συνεχίστε να ροκάρετε και καλά Χριστούγεννα».

Ουσιαστικά τα χριστουγεννιάτικα τραγούδια δεν είναι τόσο πολλά, απλώς είναι πάρα πολλοί οι καλλιτέχνες και τα συγκροτήματα που κατά καιρούς τα έχουν τραγουδήσει. Ποπ, ροκ, σόουλ, ραπ είναι μόνο μερικές από τις εκδοχές των κλασικών αυτών τραγουδιών, που κάθε χρόνο έχουν την τιμητική τους.

Όπως εκτός από το all time classic τραγούδι της Brenda Lee, μπορείτε να ακούσετε απολαύσετε και τα ακόλουθα:

Bon Jovi – «Christmas Isn’t Christmas»

One Republic – «Dear Santa»

Wheatus – «Christmas dirtbag»

«Christmas is you» – Elle Darlington

«Driving home for Christmas» – Tom Grennan

«Last Christmas» – Alanis Morissette

«Merry Christmas Baby» – Chlöe

«Back home for Christmas» – Mimi Webb

«Your face on Christmas Day» – Aden Foyer

«Christmas is all around» – Sam Fischer

George Ezra – «White Christmas»

Tom Odell – «Have yourself a Merry Little Christmas»

Naeleck x Vini Vici with Marnik – «Home Alone»

Carolesdaughter – «Have yourself a merry little Christmas»

Johnny Mathis, Kristin Chenoweth – «Santa Claus is coming to town»

Meghan Trainor – «Jingle Bells»

Alana Springsteen – «Christmas comes in waves»

Walker Hayes – «Fancy like Christmas»

Tim & the Glory Boys – «All i want for Christmas is you»

Tanner Adell – «Hot pink Christmas»

«Last Christmas – Run the world & jam jr.

Rosie – «It’s not Christmas»

Αλμπουμ («Christmas») με χριστουγεννιάτικα τραγούδια, κυκλοφόρησε φέτος η Cher, όπου περιλαμβάνει τα τραγούδια : «dj play a Christmas song», «What christmas means to me (με τον Stevie Wonder)», «Run run Rudolph», «Christmas (baby, please come home)» με την Darlene Love, «Angels in the snow», «Home» (με τον Michael Bublé), «Drop top sleigh ride» (με τον Tyga), «Please come home for Christmas», «I like Christmas», «Christmas ain’t Christmas without you», «Santa Baby», «Put a little holiday in your heart» (με την Cyndi Lauper), «This will be our year»

100 + 1 χριστουγεννιάτικα τραγούδια για να ακούτε τις ημέρες των εορτών (χωρίς σειρά αξιολόγησης)

«White Christmas», Bing Crosby

«Have Yourself a Merry Little Christmas», Frank Sinatra

«The Christmas Song», Nat King Cole

«Santa Claus is Comin’ to Town», Bruce Springsteen

«All I Want for Christmas Is You», Mariah Carey

«Rockin’ Around the Christmas Tree», Brenda Lee

«Run Rudolph Run», Chuck Berry

«Merry Christmas Darling», Carpenters

«Wonderful Christmastime», Paul McCartney

«Believe», Josh Groban

«You’re A Mean One, Mr. Grinch», Thurl Ravenscroft

«Silent Night», The Temptations

«Blue Christmas», Elvis Presley

«Christmas Time is Here», Vince Guaraldi Trio

«Jingle Bells», Frank Sinatra

«Carol of the Bells», Trans-Siberian Orchestra

«Grandma Got Run Over By A Reindeer», Elmo & Patsy

«Baby, It’s Cold Outside», She & Him

«Deck the Halls», Nat King Cole

«The Twelve Days of Christmas», Perry Como

«Mele Kalikimaka», Jimmy Buffett

«Winter Wonderland», Michael Bublé

«O’ Tannenbaum», Vince Guaraldi Trio

«Happy Xmas (War is Over)», John Lennon

«Christmas in Hollis», Run-DMC

«Jingle Bell Rock», Bobby Helms

«Rudolph the Red-Nosed Reindeer», Gene Autry ft. The Pinafores

«Let it Snow! Let it Snow! Let it Snow!», Harry Connick, Jr.

«It’s Beginning to Look A Lot Like Christmas», Perry Como

«It’s the Most Wonderful Time of the Year», Andy Williams

«Sleigh Ride», The Ronettes

«A Holly Jolly Christmas», Burl Ives

«Do They Know It’s Christmas?», Band Aid

«Santa Baby», Eartha Kitt

«Last Christmas», Wham

«Feliz Navidad», José Feliciano

«I’ll Be Home for Christmas», Dean Martin

«O Come All Ye Faithful», Nat King Cole

«Here Comes Santa Claus», Gene Autry

«Christmas in New Orleans», Louis Armstrong

«My Favorite Things», Julie Andrews

«Frosty the Snowman», Ella Fitzgerald

«Santa Tell Me», Ariana Grande

«I Saw Mommy Kissing Santa Claus», Jackson 5

«You Make It Feel Like Christmas», Gwen Stefani and Blake Shelton

«We Need a Little Christmas», Angela Lansbury

«What Christmas Means to Me», Stevie Wonder

«The Chipmunk Song (Christmas Don’t Be Late)», Alvin and the Chipmunks

«Baby, It’s Cold Outside», Ella Fitzgerald – Louis Armstrong

«Child’s Christmas in Wales», John Cale

«Wonderful Christmas Time», Paul McCartney

«Christmas Rappin», Kurtis Blow

«Driving Home for Christmas», Chris Rea

«8 Days of Christmas», Destiny’s Child

«I Wish It Could Be Christmas Everyday», Wizzard

«Frosty the Snowman», Cocteau Twins

«Step Into Christmas», Elton John

«Merry Christmas Baby’ by Ike», Tina Turner

«Christmas in Hollis», Run-DMC

«Santa Claus Go Straight to the Ghetto», James Brown

«Peace on Earth/The Little Drummer Boy», Bing Crosby – David Bowie

«Zat You, Santa Claus?», Louis Armstrong

«Underneath the Tree», Kelly Clarkson

«Father Christmas», The Kinks

«O Come, O Come, Emmanuel», Sufjan Stevens

«River», Joni Mitchell

«Dear Santa (Bring Me a Man This Christmas)», The Weather Girls

«2000 Miles», The Pretenders

«In Dulci Jubilo», Mike Oldfield

«Christmas in Harlem» Kanye West featuring Cam’ron, Jim Jones, Vado, Cyhi Da Prynce & Pusha T

«Just Like Christmas», Low

«Merry Xmas Everybody», Slade

«Mary’s Boy Child», Harry Belafonte

«Christmas Tree Farm», Taylor Swift

«Christmas Will Really Be Christmas», Lou Rawls

«I Wish It Was Christmas Today», Julian Casablancas

«Wonderful Christmas Time», Diana Ross

«Merry Christmas (I Don’t Want To Fight Tonight)», The Ramones

«Twelve Days of Christmas», Bob – Doug McKenzie

«O Holy Night», The Tabernacle Choir

«Christmas Is Coming», John Denver & The Muppets

«The Nutcracker» – Pyotr Ilyich Tchaikovsky

«Troika» – Sergei Prokofiev

«Carol Symphony» – Victor Hely-Hutchinson

«L’Enfance du Christ» – Hector Berlioz

«Christmas Greeting» – Edward Elgar

Christmas Prelude for Chamber Orchestra – Vítězslava Kaprálová

«Christmas Overture» – Samuel Coleridge Taylor

«Song for Snow» – Florence Price

«Sleigh Ride» – Leopold Mozart

«A Ceremony of Carols» – Benjamin Britten

«Sleigh Ride» – Leroy Anderson

«Christmas Concerto» – Arcangelo Corelli

«Christmas Oratorio» – Johann Sebastian Bach

«Messiah» – George Frideric Handel

«Christmas Tree Suite» – Franz Liszt

«Christmas Waltz» – Tchaikovsky

«Winter» – Antonio Vivaldi

«Stella Natalis» – Karl Jenkins

Christmas Eve: Orchestral Suite – Nikolai Rimsky-Korsakov

«Oratorio de Noël» – Camille Saint-Saëns