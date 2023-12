Βίντεο και φωτογραφίες έχουν ανέβει σήμερα στα social media που δείχνουν Παλαιστίνιους αιχμαλώτους, να βρίσκονται στα χέρια ισραηλινών στρατιωτών στην Τζαμπαλίγια και άλλες περιοχές της βόρειας Λωρίδας της Γάζας.

Οι αιχμάλωτοι φαίνεται να φορούν μόνο τα εσώρουχά τους, ενώ τα μάτια και τα χέρια τους είναι δεμένα. Σε άλλο βίντεο, αναφέρουν οι Times of Israel, μία ομάδα φαίνεται να μεταφέρεται στο πίσω μέρος ενός ισραηλινού στρατιωτικού οχήματος. Ακόμα δεν έχει αποσαφηνιστεί αν πρόκειται για τρομοκράτες της Χαμάς ή απλούς πολίτες.

These fools celebrated the deaths of many Jews on October 7th.

60 days later, kneeling naked in a desert wishing they never partook in the acts committed on October 7th.

What a bunch of illiterate clowns! https://t.co/O5ecduCOUh

— Nelson Ep