Tέσσερις άνθρωποι, ανάμεσά τους δύο παιδιά, σκοτώθηκαν και τρεις τραυματίστηκαν σε επίθεση με μαχαίρι στο Κουίνς της Νέας Υόρκης.

H πρώτη κλήση που έκανε λόγο για μαχαίρωμα έγινε γύρω στις 5 π.μ. της Κυριακής, τοπική ώρα όταν ένα νεαρό κορίτσι ανέφερε ότι ο ξάδελφός της σκοτώνει την οικογένεια της. Περίπου 15 λεπτά αργότερα, ζητήθηκε η παρέμβαση της πυροσβεστικής για πυρκαγιά στην ίδια τοποθεσία, δήλωσαν οι αρχές.

Οι αστυνομικοί που βρίσκονταν σε περιπολία ανταποκρίθηκαν στην τοποθεσία και πλησίασαν έναν άνδρα που έφευγε από την είσοδο με αποσκευές.

At least 3 killed and 2 cops injured in Queens stabbing rampage, fire: sources https://t.co/WJiuJTCmDf pic.twitter.com/RFQlQI3k9h

