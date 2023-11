Τουλάχιστον τρία παιδιά φέρεται να μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο μετά από μια φερόμενη επίθεση με μαχαίρι που σημειώθηκε σήμερα στο κέντρο της πόλης του Δουβλίνου, μετέδωσε το ιρλανδικό δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο RTE.

Η ιρλανδική αστυνομία ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι αστυνομικοί βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο σημείο ενός σοβαρού περιστατικού στην πλατεία Πάρνελ της πρωτεύουσας και άλλες υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έχουν αναπτυχθεί στο σημείο. Η αστυνομία ανέφερε ότι δεν είναι σε θέση να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για το συμβάν.

Gardaí have closed off an area of Dublin’s north inner city after a major security incident left several people, including at least one child, with serious injuries. A person of interest has been identified and a large knife has been seized at the scene on Parnell Square East.… pic.twitter.com/LDCdlylDan

